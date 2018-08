Internacional

Película sobre Wikileaks

¿Encarnará 'Sherlock' a Julian Assange?

Redacción

03/10/2012

Benedict Cumberbatch, protagonista de "Sherlock", favorito para encarnar a Julian Assange en la gran pantalla.

La película sobre Wikileaks, y más en concreto sobre su fundador, Julian Assange, ya cuenta con candidatos para los papeles protagonistas.

Según informa la web deadline.com, uno de los actores de moda en Hollywood, Benedict Cumberbatch, conocido por interpretar al detective Sherlock Holmes en la actual serie de la BBC, podría encarnar a Julian Assange, mientras que Joel Kinnaman, el nuevo Robocop, podría ser su mano derecha, Daniel Domscheit-Berg.

El pasado año, la productora Dreamworks compró los derechos de dos libros para llevar a la gran pantalla la vida del periodista australiano que ha puesto contra las cuerdas a gobiernos de todo el mundo.

Se trata de las obras WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War On Secrecy, de David Leigh y Luke Harding, e Inside WikiLeaks: My Time With Julian Assange At The World’s Most Dangerous Website, de Domscheit-Berg

Julian Assange permanece en la embajada ecuatoriana en Londres desde el pasado mes de junio. Poco después, Quito le concedió el asilo político para evitar su extradición a Suecia, donde ha sido acusado de delitos sexuales..

Sin embargo, su defensa, ejercida por el exjuez español Baltasar Garzón, teme que desde aquel país pueda ser extraditado a EE. UU., donde podría ser condenado a muerte por revelación de secretos.