Un policía asesina a un joven por adelantarle con el coche en EE. UU.

Redacción

06/10/2012

La víctima, de 22 años, rebasó a un coche sin marcas especiales que resultó ser un vehículo policial. Los agentes le persiguieron y uno de los policías le disparó a través de la ventanilla abierta.

Noel Polanco, un joven de Nueva York de 22 años, falleció el pasado viernes a consecuencia de un disparo perpetrado por un agente de Policía, tras haber adelantado previamente al vehículo policial, según recoge el portal RT Noticias.

Polanco y dos amigos suyos, que iban en coche a casa, adelantaron a un coche sin marcas especiales que resultó ser un vehículo policial. Después, el coche los alcanzó y vieron a los policías haciéndoles gestos ofensivos y gritando insultos. Los oficiales, con las armas desenfundadas, les ordenaron que detuvieran el coche y levantaran las manos.

No obstante, siempre según la versión de los pasajeros del coche de Polanco, al instante sonó un disparo antes de que el conductor tuviera tiempo de quitar las manos del volante.

El portavoz del departamento de Policía, Paul J. Browne, señaló al diario 'The New York Times' que la información de la que dispone indica que se produjeron ciertos movimientos dentro del vehículo de Polanco que podían haber provocado sospechas de que el conductor estuviera armado. “Buscamos un arma pero no encontramos nada. La única cosa que encontramos fue un taladro”, señaló. Los familiares del joven asesinado piden justicia.