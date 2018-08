Internacional

El exmayordomo del Papa, condenado a un año y seis meses de cárcel

Redacción

06/10/2012

Ha sido condenado por el robo con agravantes de documentos reservados de Benedicto XVI. No obstante, Gabriele podría ser perdonado por el Papa y no tener que pasar por la cárcel.

El exmayordomo del Papa, Paolo Gabriele, de 46 años, ha sido condenado por el Tribunal del Estado del Vaticano a un año y seis meses de cárcel por el robo con agravantes de documentos reservados de Benedicto XVI. El exmayordomo además tendrá que pagar los costes del juicio.

La sentencia ha sido leída por el presidente de Tribunal, Giuseppe della Torre, tras dos horas de deliberaciones.



Los atenuantes tenidos en cuenta por el tribunal han sido que "Paoletto" no tiene antecedentes penales, el trabajo realizado al servicio del Vaticano (llevaba seis años como ayudante de cámara del papa) y el haber reconocido que había traicionado la confianza depositada en él por el Pontífice.

El Promotor de Justicia del Vaticano (fiscal), Nicola Piccardi, había pedido tres años de cárcel para Paolo Gabriele.



La abogada defensora, Cristiana Arrú, sin embargo había pedido que el delito pasase de ser robo a apropiación indebida y, que en ese caso, visto que no había sido interpuesta ninguna querella contra Gabriele, no se le apliquara una condena. En el caso de que se le condenara por robo, había pedido que se le aplicara la pena mínima.



Gabriele, que ha sido el último en hablar, ha sido preguntado por el presidente del Tribunal, Giuseppe Della Torre, si se declaraba inocente o culpable. El mayordomo ha dicho: "La única cosa que siento muy fuerte dentro de mí es la convicción de haber actuado por amor, diría visceral, por la Iglesia de Cristo y por su Jefe visible (el papa). Repito, no me siento un ladrón por lo que he hecho".

No obstante, Gabriele podría ser perdonado por el Papa y no tener que pasar por la cárcel. "La posibilidad de la concesión del perdón por parte del Papa es

muy concreta y muy verosímil", dijo el portavoz, Federico Lombardi.