Se retrasa el alto el fuego en Gaza hasta que Hamás dé la lista de los rehenes que liberará

Ya lo advirtió el sábado Netanyahu, y ha cumplido con la amenaza: no se iniciará el alto el fuego mientras el grupo islamista no de a conocer la lista. Hamás asegura que sigue comprometido con el acuerdo, y que el retraso se debe a "razones técnicas sobre el terreno".

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 19/01/2025 07:51 (UTC+1)

última actualización: 19/01/2025 08:14 (UTC+1)

El alto el fuego en la Franja de Gaza, que debería haber empezado este domingo a las 8:30 hora local (7:30 en Euskal Herria), se ha retrasado hasta que Hamás ofrezca la lista con los nombres de los tres rehenes que serán liberados esta tarde, ha confirmado el Ejército israelí.

En una comparecencia ante los medios en hebreo, el principal portavoz militar israelí, Daniel Hagari, ha asegurado que Hamás todavía no ha dado a Israel los nombres de los tres rehenes, y que el Ejército seguirá atacando Gaza hasta que los reciba.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió ayer de que Israel no iniciará los preparativos para liberar presos palestinos este domingo, según lo pactado en el acuerdo de alto el fuego en Gaza con Hamás, si el grupo islamista no revela los nombres de los tres secuestrados que deberían ser liberados mañana.

"No avanzaremos con el esquema hasta que recibamos la lista de rehenes que serán liberados, según lo acordado. Israel no tolerará violaciones del acuerdo", indicó.

"La responsabilidad exclusiva recae en Hamás", subrayó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El Ministerio de Justicia de Israel publicó el viernes los nombres de 95 palestinos que serán liberados este domingo en la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza a cambio de, en principio y según fuentes próximas al acuerdo a la cadena pública israelí Kan, tres rehenes israelíes, todas mujeres, cuyo nombre el Gobierno israelí todavía desconoce.

En principio, Hamás debería informar de sus nombres a los mediadores de Qatar, quienes a su vez se los comunicarían al jefe del servicio de Inteligencia exterior de Israel (el Mossad), David Barnea, para que él hable con las familias, pero la oficina de Netanyahu ha indicado que todavía no ha recibido información al respecto.

Hamás aseguró este domingo que está comprometido con el acuerdo, y que el retraso se debe a "razones técnicas sobre el terreno", sin ofrecer más detalles.

El partido de Ben Gvir anuncia que se retira del Gobierno israelí este domingo en protesta por el acuerdo

Por su parte, los tres ministros del partido Poder Judío, que lidera el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, presentarán este domingo su dimisión y dejarán el Gobierno israelí en protesta por el acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu podría sobrevivir a la salida de Poder Judío de la coalición, pero no a la renuncia del otro gran partido de extrema derecha, el Partido Sionista Religioso, que lidera el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, también contrario al acuerdo.

Precisamente Smotrich ha condenado el "terrible" acuerdo alcanzado por el Gobierno israelí con Hamás y ha advertido de que "no me sentaré en un gobierno que, Dios no lo permita, pare la guerra y no continúe hasta la victoria completa sobre Hamás".

Familiares de rehenes en Gaza piden a Netanyahu que no retome la guerra pasados 42 días

Por otra parte, los familiares de los 98 rehenes aún en Gaza -cuatro de ellos secuestrados hace años- hicieron este sábado un "llamado urgente" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que garantice la implementación de todas las fases del acuerdo de alto el fuego que comienza mañana, libere a todos los cautivos y se abstenga de reanudar la guerra pasados 42 días.

"Nosotros, las familias de los 98 rehenes, damos la bienvenida al acuerdo destinado a traer a todos los rehenes a casa. Esto representa un avance significativo y crucial que nos acerca al momento en que veremos a todos los rehenes regresar a casa", ha dicho el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos.

Según el borrador de alto el fuego, en una primera fase serán liberados 33 rehenes -menores de 19 años, mayores de 50, enfermos y mujeres- a cambio de prisioneros palestinos, y solo en una segunda fase civiles y soldados hombre serán canjeados por palestinos.