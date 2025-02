Este sábado entran en vigor los aranceles de EE. UU. a México, Canadá y China

Además, el presidente Donald Trump ha asegurado que hará lo propio con la Unión Europea, quien les ha tratado "muy mal".

publicado: 01/02/2025 08:22 (UTC+1)

última actualización: 01/02/2025 08:41 (UTC+1)

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado este viernes que los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra las importaciones desde México, Canadá y China entrarán en vigor este sábado. "El presidente implementará mañana aranceles del 25 % sobre México, aranceles del 25 % sobre Canadá y un arancel del 10 % sobre China por el fentanilo ilegal que han obtenido y permitido distribuir en nuestro país, que ha matado a decenas de millones de estadounidenses", ha dicho en rueda de prensa.

Preguntada por un posible efecto negativo de los aranceles a otros países en la economía estadounidense, la portavoz ha asegurado que si en algún momento el presidente decide revertir la medida será él quien tome esta decisión. "A partir de mañana, esos aranceles estarán vigentes", ha zanjado. Esto se produce después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, haya reiterado a Estados Unidos que si finalmente impone aranceles del 25 por ciento a las importaciones habrá una respuesta "decidida" y "contundente", pero "razonable" por parte de Ottawa.

Aranceles a la UE

Además, el presidente estadounidense ha afirmado este viernes que "definitivamente" impondrá aranceles a los productos que la Unión Europea (UE) exporta a su país, aunque no ha especificado qué bienes estarán sujetos a gravámenes ni cuándo entrarán en vigor.

"Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza", ha añadido el gobernante.

La balanza comercial con la UE se ha convertido en una gran preocupación para Trump, ya que en 2023 la UE registró un superávit en el comercio de bienes con EE.UU. al exportar productos por más de 502.000 millones de euros e importar por más de 340.000 millones de euros, según datos de la Comisión Europea.