Trump contactará con Canadá y México, en vísperas de la entrada en vigor de los aranceles

El presidente estadounidense no espera "nada muy dramático" de las llamadas a Trudeau y Sheinbaum. "Nos deben mucho dinero, y estoy seguro de que van a pagar", ha añadido. No obstante, México ha aplazado a hoy la puesta en marcha del Plan B de respuesta a los tributos.

Agencias | EITB Media

publicado: 03/02/2025 08:06 (UTC+1)

última actualización: 03/02/2025 08:10 (UTC+1)

Este martes, 4 de febrero (00:01 en horario de Washington, 06:01 horas en Euskal Herria), entrarán en vigor los aranceles del 25 % y el 10 % impuestos por EE. UU. a Canadá, México y China, respectivamente. Los tres países ya han anunciado que responderán con nuevos tributos. La guerra comercial global, por tanto, está a las puertas.

En vísperas a la entrada en vigor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará este lunes con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

"Hablaré con el primer ministro Trudeau mañana (por este lunes) por la mañana, y también hablaré con México mañana por la mañana. Y no espero nada muy dramático. Pusimos aranceles. Nos deben mucho dinero, y estoy seguro de que van a pagar", ha declarado en la noche de este domingo ante la prensa.

Ambos países han anunciado que responderán con idénticos tributos. Así, Trudeau ha anunciado aranceles del 25 % sobre productos estadounidenses, mientras que Sheinbaum no ha precisado hasta el momento en qué consistirá su prometida respuesta. De hecho, la presidenta mexicana, ha anunciado que no será hasta el lunes que se publicarán las medidas incluidas en el denominado 'Plan B' de respuesta a Trump.

Sheinbaum ha propuesto al mandatario de Estados Unidos una mesa de trabajo entre ambos países para combatir de manera conjunta la crisis del fentanilo. No obstante, ha avisado que, de no recibir respuesta, informará de las primeras medidas mexicanas en respuesta a los aranceles.

"México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte", ha insistido.

Entretanto, China ha asegurado que tomará las "contramedidas correspondientes" para "salvaguardar firmemente" sus derechos e intereses. "China se opone firmemente a estos aranceles", ha añadido el Ministerio de Comercio chino en un comunicado en el que anuncia que presentará una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las "prácticas ilícitas" estadounidenses.

También para la UE, aunque sin concretar fechas

Trump ha vuelto a amenazar con aranceles a la Unión Europea, aunque esta vez sin concretar cuándo podrían llegar. "No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas. No se llevan casi nada, y nosotros les quitamos todo, millones de coches, enormes cantidades de alimentos y productos agrícolas", ha manifestado esta noche a los medios al llegar a Maryland desde Florida. "No diría que hay un cronograma, pero será bastante pronto", ha agregado.

Sobre el comercio con Reino Unido, ha afirmado que, si bien "se ha extralimitado", eso "se puede solucionar". Además, ha dicho que el primer ministro británico, Keir Starmer, ha sido "muy agradable". "Hemos tenido un par de reuniones y numerosas llamadas telefónicas. Nos llevamos muy bien", ha indicado.