Trump plantea que Israel "entregue" Gaza a EE. UU. cuando termine sus ataques contra la Franja

Para entonces, los palestinos "ya habrían sido realojados en comunidades más seguras y bonitas, con viviendas nuevas y modernas", ha indicado el presidente estadounidense en un mensaje publicado en su red social.

publicado: 06/02/2025 17:25 (UTC+1)

última actualización: 06/02/2025 17:50 (UTC+1)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a defender este jueves su plan para vaciar Gaza de palestinos explicando que Israel "entregaría" la Franja cuando haya terminado sus ataques, con vistas a que, en el territorio palestino, ya sin palestinos, arranque "el que sería uno de los mayores y más espectaculares desarrollos de toda la Tierra".

Para entonces, los palestinos --categoría en la que ha incluido al senador demócrata Chuck Schumer-- "ya habrían sido realojados en comunidades más seguras y bonitas, con viviendas nuevas y modernas", ha indicado Trump en un mensaje publicado en su red social.

El presidente norteamericano considera que, con su controvertido plan, los gazatíes "tendrían una oportunidad de estar felices, seguros y libres" fuera de su país, hasta el punto de que cree que "no sería necesario" desplegar militares de Estados Unidos. "¡Reinaría la estabilidad en la región!", ha remachado.

Trump lanzó esta semana la idea de un control estadounidense sobre la Franja, con vistas a crear "la Riviera de Oriente Próximo", en una rueda de prensa en Washington junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que agradeció las propuestas de su aliado.

El Gobierno de Israel ya ha ordenado este jueves al Ejército que inicie los preparativos para una posible salida de gazatíes. A este respecto, la Autoridad Palestina ha acusado al Ejecutivo israelí de avanzar en su "guerra de exterminio" contra el pueblo palestino.

La ONU ya ha advertido a Trump de que el Derecho Internacional prohíbe cualquier tipo de desplazamiento forzoso, dentro de una ola de críticas secundada también por potencias europeas.

Mahmud Mardawi, alto cargo del movimiento de resistencia palestino Hamás, ha calificado el plan de Trump, como una política "racista" que busca "liquidar la causa palestina". Así se ha pronunciado respecto a las propuestas de Trump, las cuales considera "una continuación de los planes de colonización" impulsados por las autoridades israelíes y que abogan por "acabar con el derecho del pueblo palestino a su patria y su tierra".

"Esto muestra una visión racista que busca arrancar a nuestro pueblo y reformular la geopolítica de la región de forma que sirva a los intereses coloniales del sionismo", ha afirmado en un comunicado.

El portavoz de la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Nabil Abu Rudeina, ha respondido este jueves al presidente estadounidense que la Franja "no es un proyecto de inversión". "Palestina, con su tierra, su historia y sus lugares sagrados, no está a la venta, y no es un proyecto de inversión", ha dicho Abu Rudeina en un comunicado.

"El pueblo palestino y sus líderes no permitirán que se repitan las catástrofes de 1948 y 1967", ha asegurado el portavoz, en referencia a las guerras árabe-israelíes que vieron el nacimiento del Estado de Israel y la ocupación de Jerusalén Este, respectivamente.

Además, Abu Rudeina ha dicho que los palestinos "frustrarán cualquier plan diseñado para liquidar su justa causa a través de proyectos de inversión".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha acusado hoy a Estados Unidos de "agravar las tensiones" en Oriente Próximo y ha tachado de "contraproducente" la propuesta de Trump.

"Cualquier argumento de carácter populista, frívolo o provocador sobre otras medidas paliativas en esta etapa es contraproducente y no contribuye a resolver el problema", ha indicado en una rueda de prensa la portavoz del Ministerio, Maria Zajarova.

En este sentido, ha resaltado que tales declaraciones solo contribuyen a aumentar las tensiones en una región ya de por sí tensa. "Lo más importante ahora es proporcionar la asistencia humanitaria necesaria a los que la necesitan", ha indicado, instando así a las partes a respetar el alto el fuego en Gaza.

Asimismo, Zajarova ha señalado que Moscú está dispuesta a participar "de forma activa" junto con otros actores de la comunidad internacional en "la búsqueda de vías para una solución global y duradera del problema palestino", según la agencia de noticias TASS.