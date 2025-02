Bruselas avisa a Trump de que no hay "justificación" para imponer aranceles al acero y aluminio de la UE

"Responderemos para proteger los intereses de los negocios, trabajadores y consumidores europeos de cualquier medida injustificada", asegura el Ejecutivo comunitario.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 10/02/2025 10:21 (UTC+1)

última actualización: 10/02/2025 10:21 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Bruselak, Trumpi: "Ez dago inolako justifikaziorik EBko altzairuari eta aluminioari muga-zergak ezartzeko"

La Comisión Europea ha avisado este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que no hay "justificación" para imponer aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de la Unión Europea y por tanto responderá ante cualquier medida "injustificada" que pueda poner en riesgo los intereses europeos.

Es la primera reacción de Bruselas al anuncio de Trump este domingo de su intención de gravar con un 25 % todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, si bien desde la capital comunitaria matizan que no han recibido "ninguna notificación oficial" que confirme que las producciones de la UE serán penalizadas por la medida. "No responderemos a anuncios generales sin detalles ni aclaraciones escritas. La Unión Europea no ve justificación para la imposición de tarifas sobre sus exportaciones", ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

"Responderemos para proteger los intereses de los negocios, trabajadores y consumidores europeos de cualquier medida injustificada", continúa la nota, en el que la CE recalca también que, de manera general, toda imposición de tarifas "sería ilegal y económicamente contraproducente, especialmente dadas las cadenas de producción profundamente integradas que la UE y Estados Unidos establecieron a través del comercio y la inversión transatlánticos".

Según Europa, los aranceles "son esencialmente impuestos" y, de imponer estos gravámenes, la nueva Administración Trump "estaría gravando a sus propios ciudadanos, elevando los costes para las empresas y alimentando la inflación". Asimismo, el Ejecutivo comunitario advierte, asimismo, de que los aranceles "aumentan la incertidumbre económica y perturban la eficiencia y la integración de los mercados globales".

Francia

Las reacciones al último anuncio de Trump no se están haciendo esperar. Unos de los primeros países en pronunciarse al respecto ha sido Francia, quien ha exigido que la CE imponga aranceles a productos estadounidenses de forma inmediata. El ministro galo de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha señalado que Trump "ya impuso esos aranceles en 2018 y entonces replicamos. Ahora replicaremos de nuevo".

En una entrevista a la cadena TF1, Barrot ha negado querer iniciar una guerra comercial. "Bruselas nos dijo que estaba lista para (replicar) cuando llegara el momento y el momento ha llegado (...) No hay que tener la mínima duda cuando se dañan nuestros intereses", ha señalado el ministro.