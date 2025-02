Trump amenaza con desatar "el infierno" si Hamás no libera a "todos" los rehenes antes del sábado

El presidente estadounidense reclama la liberación de la totalidad de las personas secuestradas, "no a cuentagotas", ha advertido. No obstante, ha admitido que Israel tiene la última palabra.

publicado: 11/02/2025 07:58 (UTC+1)

última actualización: 11/02/2025 08:04 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Bahitutako "guztiak" larunbaterako askatzen ez badituzte Gaza "infernu" bihurtuko duela esan du Trumpek

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con que "estalle el infierno" en la Franja de Gaza y ha urgido a Israel a cancelar el acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) si éste no libera a "todos" los rehenes antes del próximo sábado, 15 de febrero.

"En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto, creo que es un momento apropiado, yo diría, (...) y que estalle el infierno", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. "Yo diría que deberían ser devueltos a las 12 del sábado, y si no se devuelven, todos, no a cuentagotas, no a dos, uno, tres, cuatro y dos. Sábado a las 12 en punto, y después de eso, yo diría, se va a desatar el infierno", ha insistido.

Al ser preguntado sobre las posibles consecuencias de su expresión sobre el "infierno", el mandatario estadounidense ha afirmado que "ustedes lo descubrirán, y ellos lo descubrirán". "Hamás descubrirá lo que quiero decir", ha agregado.

En cualquier caso, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que ello depende en última instancia del Gobierno israelí. "Estoy hablando por mí mismo. Israel puede anularlo", ha indicado en declaraciones recogidas por el diario Times of Israel', después de cuestionar que la mayoría de rehenes sigan vivos.

Estas declaraciones llegan después de que Hamás haya paralizado "hasta nuevo aviso" la liberación de los secuestrados, tras acusar a las autoridades israelíes de no cumplir el acuerdo de alto el fuego. Entre otros, acusan a Tel Aviv de ralentizar el regreso de los desplazados de la zona norte de la Franja de Gaza, seguir atacando a la población civil y obstaculizar la entrada de ayuda.

Sin retorno para los gazatíes

Además, Trump ha reconocido que los palestinos que sean expulsados de la Franja de Gaza dentro de su plan para hacerse con el control de la zona no podrán regresar jamás, aunque ha alegado que estarán en un lugar "permanente" que será "mucho mejor".

"Construiremos preciosas comunidades para 1,9 millones de personas", ha expuesto el magnate, durante una entrevista en Fox News en la que ha vuelto a defender un plan que, entre otras cosas, plantea un desarrollo inmobiliario de Gaza tras año y medio de destrucción infligida por la Armada israelí.

En este sentido, ha apuntado que pasarían "años" antes de poder recomponer el territorio palestino que, según sus propias palabras, "no es habitable".

"Creo que puedo llegar a un buen acuerdo con Jordania, con Egipto", ha agregado Trump, pese a que ambos estados ya se han desmarcado de cualquier potencial iniciativa que contemple el traslado forzoso de palestinos.

De hecho, la gran mayoría de la comunidad internacional se ha opuesto a esta propuesta del Gobierno estadounidense, que sí está dispuesto en cambio a estudiar Israel. Trump, que llegó a vislumbrar para Gaza la capacidad de convertirse en "la Riviera de Oriente Próximo", aspira a "comprar" y controlar la Franja.

Hamás: "Gaza no es una propiedad que pueda ser comprada y vendida"

Por su parte, el miembro del buró político de Hamás, Izzat al Rishq, ha asegurado que las declaraciones de Trump reflejan una "profunda ignorancia" sobre Palestina y Oriente Medio, y las ha tildado de "absurdas".

"Gaza no es una propiedad que pueda ser comprada y vendida, y es una parte integral de nuestra tierra palestina ocupada", ha dicho el militante de la resistencia palestina en un comunicado.

Al Rishq ha denunciado que aproximarse a la cuestión palestina con la mentalidad de un inversor inmobiliario es "la receta para el fracaso" y ha insistido en que el pueblo palestino frustrará cualquier plan de desplazamiento o deportación.

"Gaza pertenece a su gente, y no la abandonarán a no ser que sea (para volver) a sus ciudades y aldeas que fueron ocupadas en 1948", ha dicho en referencia a la Nakba ('Catástrofe', en árabe), la expulsión forzosa de unos 700 000 palestinos de sus hogares debido a la acción de milicias sionistas.

También el líder de Hamás Jalil al Hayya ha dicho, en una conmemoración de la Revolución Islámica de Irán este lunes, que estos planes del magnate están "condenados al fracaso".