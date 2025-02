Netanyahu: "Si Hamás no devuelve a los rehenes antes del sábado al mediodía, vuelta a la guerra"

“Si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del sábado al mediodía, el alto el fuego terminará y el Ejército volverá a combatir intensamente hasta que Hamás sea finalmente derrotado", ha dicho el primer ministro israelí en un videomensaje.

publicado: 11/02/2025 18:32 (UTC+1)

última actualización: 11/02/2025 18:46 (UTC+1)

"La decisión que aprobé por unanimidad en el gabinete es ésta: Si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del sábado al mediodía, el alto el fuego terminará y el Ejército volverá a combatir intensamente hasta que Hamás sea finalmente derrotado", ha dicho hoy el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un videomensaje, sin especificar si se refiere a los tres cautivos previstos para el sábado o a los nueve de la primera fase aún con vida.

De esta manera, el líder sionista ha calcado prácticamente la amenaza efectuada horas antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto, creo que es un momento apropiado, yo diría, (...) y que estalle el infierno". "Yo diría que deberían ser devueltos a las 12 del sábado, y si no se devuelven, todos, no a cuentagotas, no a dos, uno, tres, cuatro y dos. Sábado a las 12 en punto, y después de eso, yo diría, se va a desatar el infierno", ha insistido.

El presidente estadounidense se reúne este martes en la Casa Blanca con el rey de Jordania, Abdalá II, en un encuentro en el que se prevé que ambos líderes aborden la situación del alto el fuego en Gaza.

Antes de dicha reunión, Trump ha afirmado que el sábado sigue siendo la fecha límite para que Hamás libere a los israelíes a cambio de prisioneros palestinos. El mandatario estadounidense ha respondido con un tajante "sí" cuando una periodista le ha preguntado si mantenía esa fecha como su "límite" para la liberación de los cautivos.