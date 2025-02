Milei promociona una criptomoneda y poco después recula tras sospechas de ser una posible estafa

La oposición de Argentina reclamará al Congreso que investigue al presidente Javier Milei después de que el mandatario promocionara una criptomoneda en sus redes sociales con posibles vínculos con estafas virtuales.

publicado: 15/02/2025 17:07 (UTC+1)

última actualización: 15/02/2025 17:40 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Mileik kriptotxanpon bat sustatu du eta atzera egin du berehala, iruzurra izan daitekeelakoan

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha promocionado este sábado en la red social X un token (ficha o moneda digital) de criptomonedas, argumentando que ayudará a "incentivar el crecimiento de la economía argentina", si bien después lo ha eliminado ya que el mencionado token funciona con blockchain, una tecnología descentralizada que permite las transacciones sin necesidad de intermediarios.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", ha dicho el mandatario, al añadir que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y después de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".

El dirigente argentino ha responsabilizado de lo ocurrido a "las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño". "Todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo", ha espetado.

El token, representado a través de la sigla $LIBRA, ha sido rápidamente señalado por economistas como una posible estafa ya que el 80 % de los tokens están concentrados en solo cinco billeteras, según ha explicado el diario argentino La Nación.

La oposición pedirá al Congreso que investigue a Milei

La oposición de Argentina reclamará al Congreso que investigue al presidente Javier Milei después de que el mandatario promocionara una criptomoneda en sus redes sociales con posibles vínculos con estafas virtuales.

"El presidente podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos", ha indicado, en X, el presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro bajo un mensaje titulado: "Milei debe ser investigado en el Congreso".