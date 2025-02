El gabinete de seguridad de Israel se reúne este lunes para negociar la segunda fase del alto el fuego en Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por su parte, ha dicho este domingo ante el presidente de Israel, Isaac Herzog, que Donald Trump está "firme y profundamente comprometido con el objetivo de que todos y cada uno de los rehenes vuelvan a casa".

publicado: 16/02/2025 17:43 (UTC+1)

última actualización: 16/02/2025 18:06 (UTC+1)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha convocado para este lunes una reunión del gabinete de seguridad, a cargo del curso de la guerra, para abordar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que Israel y Hamás deberían llevar negociando desde el pasado 3 de febrero, si bien los islamistas denuncian que no ha sido así.

Netanyahu ha tomado la decisión este domingo tras hablar por teléfono con el enviado del presidente de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, según ha recogido un comunicado de su Oficina.

"El primer ministro ha informado al enviado especial que convocará al gabinete político y de seguridad mañana para discutir la Fase 2 del acuerdo", recoge el texto.

Witkoff ha asegurado en declaraciones para la cadena estadounidense Fox, tras mantener conversaciones telefónicas tanto con Netanyahu como con el primer ministro de Catar y el jefe de la inteligencia de Egipto, ambos estados mediadores entre Hamás e Israel, que las negociaciones sobre la tregua en Gaza "continuarán más adelante esta semana en una localización por determinar".

"La segunda fase comenzará", ha sentenciado.

La conversación se produce poco después de que el grupo islamista Hamás pidiera a los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) que impulsaran las negociaciones sobre ella, que deberían haber comenzado hace casi dos semanas.

Rubio destaca el "profundo compromiso" con los rehenes

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho este domingo ante el presidente de Israel, Isaac Herzog, que Donald Trump está "firme y profundamente comprometido con el objetivo de que todos y cada uno de los rehenes vuelvan a casa".

"Y no descansar, no callar, no olvidar hasta que todos ellos vuelvan a casa", ha aseverado Rubio junto a Herzog ante los medios, poco antes de que comenzara la reunión entre ambos en la residencia presidencial en Jerusalén.