Rusia y Estados Unidos se reúnen hoy en Riad con las negociaciones sobre Ucrania de fondo

Al igual que la semana pasada, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado a Estados Unidos y Rusia de excluir a su país de las negociaciones.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 18/02/2025 05:00 (UTC+1)

última actualización: 17/02/2025 22:29 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Errusiako eta AEBko ordezkariak Riaden elkartuko dira gaur, Ukrainako gerraren amaieraz hitz egiteko

Representantes de Rusia y Estados Unidos se reúnen este martes en Riad (Arabia Saudí) para abordar la normalización de las relaciones bilaterales y los preparativos para una cumbre entre los presidentes de ambos países. Asimismo, sobre la mesa estarán las futuras negociaciones de paz sobre Ucrania que el presidente estadounidense Donald Trump acordó la semana pasada con Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Serán los jefes de la diplomacia de Rusia, Serguei Lavrov, y EE.UU., Marco Rubio, quienes abrirán en la capital saudí las negociaciones para normalizar las relaciones bilaterales y poner las bases para un arreglo pacífico a la guerra en Ucrania.

Aunque ya se sabía que Rubio viajaría a Riad, ha sido el Kremlin el que ha anunciado la reunión, en la que también participará Yuri Ushakov, asesor de Putin para asuntos internacionales. "Se espera que el martes en Riad ellos mantengan una reunión con sus homólogos estadounidenses, que estará centrada primero en el restablecimiento de todo el abanico de las relaciones rusas-estadounidenses", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Al respecto, Rubio ha asegurado a la cadena CBS News que hay "un largo camino por recorrer" antes de abrir negociaciones de paz con Rusia. También ha precisado que Putin "expresó interés en la paz" durante su conversación con Trump y que "las próximas semanas y días determinarán si es serio o no". "Una llamada telefónica no resuelve una guerra tan compleja como esta", ha dicho Rubio, al tiempo que recalcado que "Donald Trump es el único líder en el mundo que potencialmente podría comenzar ese proceso".

No hay lugar para la Unión Europea

Si EE.UU. dejó claro en la Conferencia de Múnich que los países europeos no participarán en las negociaciones, Moscú hace mucho tiempo que mantiene esa postura y como argumento esgrime el incumplimiento hace diez años de los Acuerdos de Minsk por parte de Kiev, Berlín y París.

Tal y como se esperaba, Serguei Lavrov ha asegurado que no hay lugar para la Unión Europea en las conversaciones sobre Ucrania previstas para este martes en Arabia Saudí. "No sé qué harían en la mesa de negociación. Si van a sentarse con el objetivo de continuar la guerra, ¿para qué invitarlos?", se ha preguntado.

Zelenski no reconocerá las conlusiones

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya ha adelantado que no reconocerá las conclusiones de la reunión entre Rusia y Estados Unidos, un encuentro al que no ha sido invitado Ucrania. "Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultados", ha dicho el mandatario desde Abú Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en una rueda de prensa online para la prensa ucraniana.

No obstante, Zelenski ha querido dejar claro que su visita oficial por la región nada tiene que ver con el encuentro entre Washington y Moscú, si bien ha reconocido que una vez en Riad preguntará al primer ministro y príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, sobre la reunión de este martes. "Es interesante", ha zanjado.