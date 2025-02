Hamás dice que los restos de una rehén se "mezclaron" con otros tras un bombardeo de Israel en Gaza

El primer ministro de Israel asegura que los milicianos palestinos pusieron el cuerpo de "una mujer de Gaza" en el ataúd que correspondía a Shiri Silberman.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha rechazado las acusaciones de Israel sobre que uno de los cadáveres entregados el jueves no es el de una de las rehenes muertas en la Franja de Gaza y ha argumentado que los restos estarían "mezclados" con otros después de que la mujer fuera "despedazada" por un bombardeo israelí contra el enclave.

El Ejército de Israel ha afirmado que, si bien ha confirmado que dos de los cadáveres corresponden a Ariel y Kfir Bibas, de cuatro años y nueve meses de edad en el momento de su secuestro durante los ataques del 7 de octubre de 2023, otro de los cadáveres no coincide con el de su madre, Shiri Bibas.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que Hamás pagará por haber introducido el cuerpo de una mujer de Gaza, y no el de la rehén Shiri Bibas, en uno de los cuatro ataúdes que entregó a la Cruz Roja en la Franja, según un comunicado difundido por su Oficina.

"Actuaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos, y garantizar que Hamás pague totalmente por esta cruel y atroz violación del acuerdo", ha dicho el mandatario en un videocomunicado emitido por la Oficina del primer ministro.

Netanyahu asegura en el vídeo que los milicianos palestinos pusieron el cuerpo de "una mujer de Gaza" en el ataúd que correspondía a Shiri Silberman, madre de la familia de ascendencia peruana y argentina Bibas.

El primer ministro israelí ha reaccionado así ante el informe del instituto forense que determinó que, si bien dos de los cuerpos recibidos sí se correspondían con los hijos de Silberman, Ariel y Kfir Bibas (secuestrados con 4 años y 9 meses, respectivamente), el de su madre no había podido ser identificado.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas de que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados", ha señalado el Ejército en un comunicado.

"Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", ha agregado el texto.

Los restos "se mezclaron"

Por su parte, Hamás ha destacado que los restos de una rehén se "mezclaron" con otros tras un bombardeo de Israel en Gaza. Rechaza las acusaciones de Netanyahu sobre la identidad de la víctima y le responsabiliza de "ordenar" el ataque

Ismail a Zauabta, jefe de la oficina de prensa de las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, ha dicho que "la ira del criminal de guerra Netanyahu por el cuerpo de Shiri Bibas, convertido en pedazos y aparentemente mezclado con otros cuerpos bajo los escombros en un lugar bombardeado de forma intencional y deliberada por aviones de combate de la ocupación, no tiene peso".

"El propio Netanyahu es quien dio las órdenes del bombardeo, directo y despiadado, y es él quien tiene plena responsabilidad por matarla a ella y a sus hijos de una manera tan horrible y brutal", ha dicho, insistiendo en la versión de Hamás de que los tres miembros de la familia Bibas murieron en un ataque aéreo en noviembre de 2023.