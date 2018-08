Internacional

Suceso

Detienen a una niñera por asesinar a dos niños en Nueva York

Redacción

26/10/2012

La cuidadora ha sido trasladada a un hospital bajo custodia policial para tratar las heridas que se habría provocado ella misma, y su estado de salud es grave.

Dos hermanos de 6 y 2 años han muerto apuñalados por su niñera en Nueva York y la Policía ha detenido a la cuidadora.



La madre de los dos menores fue quien encontró a sus dos hijos al llegar a la vivienda y aunque fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano, fallecieron poco tiempo después.



La niñera, cuya identidad no ha trascendido a los medios de comunicación, estaba tendida en el suelo del cuarto de baño con varios cortes en el cuello, que se habría provocado ella misma, junto a un cuchillo de cocina ensangrentado, según ha publicado el diario The New York Times. La cuidadora infantil ha sido trasladada a un hospital cercano bajo custodia policial.



Los hechos tuvieron lugar en un exclusivo edificio de apartamentos en el barrio de Upper West Side, en Manhattan, a la altura de la calle 75.



Una vecina avisó a la Polícia tras escuchar los "gritos desgarradores" de la madre, una doctora de 38 años de edad, quien descubrió los cuerpos sin vida de los dos niños en la bañera.