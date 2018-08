Internacional

Un hacker ruso planea un ataque global contra los bancos de EE. UU.

27/10/2012

Ante el caso omiso del FBI, 'VorVzakone' está seleccionando a 100 piratas informáticos para una incursión a gran escala en las entrañas del sistema bancario estadounidense.

El hacker ruso conocido bajo el seudónimo de 'vorVzakone' (ladrón en la ley) ha difundido a través de Internet que está planeando una incursión a gran escala en las entrañas del sistema bancario de los EE.UU., según recoge el portal de RT Noticias.

El hacker ha denominado a la operación ‘Proyecto Blitzkrieg’ , y en ella van a participar unos 100 piratas informáticos que vorVzakone seleccionará en un concurso.

El FBI, el servicio de inteligencia de los EE. UU., por su parte, no ha realizado declaraciones al respecto. No obstante, la prensa estadounidense ya se ha hecho eco de los planes del hacker. Por ejemplo, el diario 'The Washington Times' ha publicado un artículo sobre “los siniestros planes del gánster ruso".

Según ha declarado el propio 'VorVzakone', ha robado ya cerca de 5 millones de dólares de cuentas bancarias estadounidenses a través de Internet. "El video revela la audacia y la insolencia de los criminales cibernéticos que viven en el extranjero y, sin embargo, son capaces de estafar a clientes de bancos y empresas", se lamenta 'The Washington Times'