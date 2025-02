Trump humilla a Zelenski en directo y dinamita los puentes entre EE. UU. y Ucrania

Tras una surrealista comparecencia pública en la Casa Blanca, el presidente de EE. UU. ha advertido de que no negociará con Zelenski y ha cancelado el acuerdo sobre las tierras raras.

EITB Media

publicado: 28/02/2025 19:56 (UTC+1)

última actualización: 28/02/2025 20:38 (UTC+1)

Los puentes entre Estados Unidos y Ucrania han saltado por los aires este viernes de la forma más surrealista y ridícula imaginable. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha cancelado el acuerdo sobre las tierras raras con Kiev y ha anunciado que no negociará con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, tras humillarle y abroncarle en una insólita comparecencia pública en la Casa Blanca.

El acuerdo ha estallado en mil pedazos en directo ante los medios de comunicación, en una comparecencia en el Despacho Oval con aroma a encerrona que será recordada durante décadas.

Trump y Zelenski llevaban 30 minutos haciendo declaraciones ante la prensa, sentados uno junto al otro en el Despacho Oval, cuando ha estallado la tensión en un momento en el que ha intervenido el vicepresidente J.D. Vance, que estaba en un sillón a la izquierda del mandatario estadounidense.

"Es una falta de respeto que vengas al Despacho Oval a intentar debatir esto ante los medios estadounidenses", le ha dicho Vance a Zelenski.

Vance ha continuado cuestionando al líder ucraniano sobre los problemas de Ucrania para reclutar suficientes soldados y le ha reprochado que cada vez que recibe a un líder extranjero en su país lo haga en un "tour propagandístico".

Ante esas duras palabras, Zelenski ha escuchado a Vance con los brazos cruzados y las cejas en alto. Con tono calmado, ha contestado que, durante la guerra, "todo el mundo tiene problemas".

Zelenski ha afirmado que, incluso si EE. UU. tiene "un bonito océano" entre Europa y su territorio, usando un término que Trump ha utilizado en el pasado para referirse al Atlántico, en el futuro también "sentirá" esos problemas.

El comentario ha enfadado a Trump, quien ha intervenido diciendo con tono duro: "No nos digas lo que vamos a sentir. Estamos tratando de solucionar un problema. No nos digas lo que vamos a sentir".

"No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir. Nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy fuertes. Ahora mismo, tú no estás en una buena posición. Te has permitido estar en una mala posición", ha insistido mientras Zelenski intentaba interrumpirle.

"No tienes las cartas a tu favor ahora", ha continuado Trump, advirtiéndole de que está "jugando" con la vida de millones de personas y con la Tercera Guerra Mundial.

"Lo que estás haciendo es una gran falta de respeto para este país", le ha espetado.

A continuación, Vance ha preguntado a Zelenski si alguna vez había expresado su agradecimiento por la ayuda estadounidense y le ha recriminado que, en septiembre del año pasado, en plena campaña presidencial, visitara una fábrica de municiones en el estado clave de Pensilvania, en lo que fue percibido como un gesto a favor del Partido Demócrata.

Trump, visiblemente enfadado, le ha dicho que Ucrania "está en muchos problemas" y ha advertido que "va a ser difícil hacer un trato porque las actitudes deben cambiar".

Zelenski ha intentado rebajar la tensión asegurando que ya había expresado su agradecimiento en varias ocasiones y ha explicado que él no piensa en si tiene "una buena mano o no" en la negociación, como sugería Trump, ya que es "el presidente de un país en guerra".

Además, ha comentado que estaban "hablando muy alto", a lo que Trump ha respondido que no era cierto y le mandó callar. "Ya has hablado bastante", le ha dicho.

"El problema es que te he dado poder para ser un tipo duro y no creo que serías un tipo duro sin Estados Unidos", le ha espetado Trump antes de despedir a la prensa.

Suspensión de la posterior rueda de prensa

Estaba previsto que ambos mandatarios firmaran este viernes un acuerdo por el cual Ucrania compartiría el 50 % de los ingresos derivados de la explotación de sus recursos naturales como paso previo a un posible pacto de paz con Rusia, un compromiso que había generado suspicacias en Kiev.

Sin embargo, este acuerdo ha quedado suspendido y Zelenski ha abandonado la Casa Blanca en solitario minutos después de la acalorada discusión con Trump.

Tras la reunión, Trump ha anunciado en su red social que no negociará con Zelenski, le ha recriminado haber "faltado al respeto" a EE.UU. y le señalado que puede volver a Estados Unidos cuando "esté listo para la paz".