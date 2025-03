Zelenski evita disculparse con Trump, y dice que seguirá buscando una "paz justa"

Sin embargo, el presidente estadounidense considera que se centra en cargar contra Putin. El mandatario estadounidense podría estar sopesando dejar de mandar armamento a Ucrania.

publicado: 01/03/2025 08:13 (UTC+1)

última actualización: 01/03/2025 08:13 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Zelenskik ez dio Trumpi barkamena eskatu nahi izan, eta esan du "bake justua" bilatzen jarraituko duela

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado este viernes que tiene "respeto" por el líder estadounidense, Donald Trump, aunque evitó disculparse por su enfrentamiento de este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca, y ha asegurado, en las redes sociales, que Ucrania seguirá buscando una "paz justa".

"Creo que tenemos que ser muy abiertos y muy honestos, y no estoy seguro de que hayamos hecho algo malo", dijo Zelenski en una entrevista con Fox News horas después del incidente con Trump.

Preguntado por si sentía que su enfrentamiento con Trump había ayudado o perjudicado al pueblo ucraniano, Zelenski aseguró que "esto no es bueno para ninguna de las dos partes".

"Pero, no puedo cambiar nuestra actitud ucraniana hacia Rusia. Y no quiero que nos maten por ello. Es muy, muy claro que los estadounidenses son nuestros mejores amigos, los europeos son nuestros mejores amigos, y Putin y Rusia son nuestros enemigos. Y eso no significa que queramos esto, solo queremos reconocer la situación real", afirmó.

Zelenski lamentó que la discusión, que dijo fue "honesta", con Trump y su vicepresidente, JD Vance, se diera con las cámaras de televisión de testigos.

Zelenski también aprovechó la entrevista para agradecer al pueblo estadounidense, al Congreso y al Gobierno su apoyo durante los tres años de guerra, después de que Vance y Trump le acusaran en el Despacho Oval de ser "desagradecido".

Trump acusa a Zelenski de centrarse en criticar a Putin El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, señaló que su homólogo ucraniano no está interesado "en lograr la paz" sino en criticar al líder ruso, Vladimir Putin.

"No tiene por qué quedarse ahí y decir sobre Putin esto, sobre Putin aquello, todas cosas negativas", ha dicho el mandatario en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, ha asegurado que "lo que tiene que hacer" Zelenski es "hacer la paz": "No tiene por qué quedarse ahí y decir cosas negativas sobre Putin. Tiene que decir que quiere hacer la paz".

Al ser preguntado si estaba evaluando la posibilidad de reducir la ayuda militar a Ucrania, Trump ha contestado: "No importa lo que esté considerando. Solo les diré esto: vieron lo que yo vi hoy. Ese no es un hombre que busque la paz, y lo único que me importa es saber si quiere poner fin al derramamiento de sangre".

El diario The Washington Post adelantaba que el Gobierno de Trump podría estar sopesando suspender los envíos de equipamiento militar a Ucrania tras la desastrosa visita este viernes de su líder.