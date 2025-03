Trump amenaza ahora con sanciones "a gran escala" contra Rusia por estar "aplastando a Ucrania"

"En este momento estoy evaluando seriamente imponer sanciones bancarias a gran escala, sanciones y aranceles a Rusia hasta que se logre un alto el fuego y un acuerdo de paz", ha asegurado el presidente estadounidense.

Agencias | EITB Media

publicado: 07/03/2025 16:22 (UTC+1)

última actualización: 07/03/2025 16:55 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Trumpek zigor eta muga-zergekin mehatxu egin dio orain Errusiari, "frontean Ukraina zapaltzen" ari delako

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este viernes con sanciones "a gran escala" contra Rusia hasta lograr un acuerdo de paz por estar "aplastando a Ucrania en el frente de guerra".

"Considerando que Rusia está aplastando a Ucrania en el frente de guerra en este momento estoy evaluando seriamente imponer sanciones bancarias a gran escala, sanciones y aranceles a Rusia hasta que se logre un alto el fuego y un acuerdo de paz", ha asegurado Trump en un mensaje en Truth Social, su red social.

El líder estadounidense ha instado en su mensaje tanto a Kiev como a Moscú a "sentarse en la mesa de negociaciones ahora, antes de que sea demasiado tarde".

Sin aportar detalles

Trump no ha detallado qué medidas planea imponer contra Moscú, dado que, desde el inicio del conflicto, Washington ya ha aplicado sanciones masivas y el intercambio comercial entre ambos estados se encuentra en mínimos, con apenas 3500 millones de dólares en 2024.

Estados Unidos, aliado clave de Kiev desde el inicio de la guerra, ha cambiado de estrategia con la llegada de Trump al poder, suspendiendo el envío de equipamiento militar y el intercambio de inteligencia con Ucrania.

El comentario de este viernes es una de las declaraciones más agresivas que Trump ha formulado contra Moscú desde su retorno al poder, y se desmarcan de una línea de acercamiento progresivo, como demostró el reciente encuentro diplomático mantenido por delegaciones de alto nivel de Rusia y Estados Unidos en Riad (Arabia Saudí).

La declaración tiene lugar además una semana después de la bronca pública que Trump mantuvo con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una visita de este último a la Casa Blanca.

Ucrania: "Con Rusia no se puede negociar"

Poco antes del mensaje publicado por Trump, el principal portavoz de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha asegurado que con el paso del tiempo Estados Unidos y Rusia volverán a entrar en conflicto como ha venido sucediendo, pues son "competidores incondicionales".

"Cualquier administración estadounidense en sus primeros meses o semanas cree que es posible restablecer relaciones con Rusia y lograr una comunicación más o menos normal, pero Rusia no es un país con el que se pueda negociar y se atenga a lo que se acuerde con ella", ha valorado Podoliak, en declaraciones a RCB.

Podoliak también ha expresado su confianza en que no se obligue a Ucrania a "capitular", ya que "no conviene ni Europa ni a Estados Unidos". En ese sentido, ha dicho que las demandas unilaterales que aspira conseguir Rusia "no serán bien recibidas por los socios estadounidenses".

"Estados Unidos modera este proceso con bastante rigidez en relación con sus socios europeos y ucranianos, pero moderarán aún más este proceso tan pronto como comprendan que con Rusia no se puede negociar, y esto quedará claro muy pronto", ha dicho el portavoz del presidente Volodimir Zelenski.