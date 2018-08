Internacional

Merkel rompe una lanza a favor de las Pussy Riot

16/11/2012

La canciller alemana ha roto una lanza en favor del grupo punk ruso, a la que en respuesta el presidente ruso, Vladímir Putin, ha acusado de antisemitismo.

La canciller federal alemana, Angela Merkel, ha roto este viernes una lanza en favor del grupo punk ruso Pussy Riot, a las que en respuesta el presidente ruso, Vladímir Putin, ha acusado de antisemitismo.



"No sé si había que haber enviado a las chicas a la cárcel. No sé si eso habría pasado en Alemania", ha señalado Merkel durante el foro ruso-alemán que se celebra en la capital rusa.



Merkel, quien ha criticado en varias ocasiones en los últimos meses el retroceso de las libertades desde el retorno de Putin al Kremlin en mayo pasado, ha hecho estas afirmaciones frente a una nutrida representación de ministros de ambos Gobiernos.



La líder alemana ha asegurado que Rusia "no debe tomarse cada crítica como destructiva" y ha llamado a Moscú a tener en cuenta la opinión de la oposición, según las agencias locales.



"No sólo el Gobierno tiene opinión propia. Nosotros también nos tomamos en serio la opinión de la oposición. No hay que tener miedo de que la gente tenga otros puntos de vista. Siempre se puede aprender algo de los otros", ha dicho.

Rifirrafe



Merkel ha comentado que si se enfadara cada vez que lee una crítica en el periódico contra su Gobierno "no duraría ni tres días".



"Entendemos que Alemania y Rusia dependen uno de otro. Nuestra cooperación económica se desarrolla de manera excelente. Alemania necesita materias primas rusas, petróleo, gas y metalurgia. Nosotros podemos ayudar a Rusia en medicina e infraestructura", ha apuntado.



La canciller ha añadido: "Que nosotros seamos buenos socios en el ámbito económico, eso no significa que no podamos discutir otros asuntos".



En respuesta, Putin ha instado a los presentes a analizar el caso de Pussy Riot, dos de cuyas integrantes cumplen condenas de dos años de cárcel, "desde todos los puntos de vista".



"Nosotros escuchamos a nuestros socios. Pero ellos han oído algo que ocurre muy lejos. Por ejemplo, la canciller ha aludido a las chicas que se encuentran en la cárcel por su actuación en la iglesia", ha dicho.