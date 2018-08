Internacional

Tras la ola de violencia

Entra en vigor la tregua entre Israel y Hamás tras 8 días de ataques

Redacción

21/11/2012

Los términos de la tregua incluyen la apertura de los cruces fronterizos de Gaza con Israel. La UEFA ha suspendido el partido que el Athletic Club iba a disputar este jueves en esta ciudad.

El acuerdo entre israelíes y palestinos para un alto el fuego ha comenzado a las 21:00 horas local (19:00 GMT). El ministro egipcio de Exteriores, Mohamed Kamel Amr, ha sido el encargado de anunciar la noticia.



Los habitantes de la franja han salido a las calles a celebrar el suceso, mientras los altavoces de las mezquitas proclaman que se "ha conseguido una victoria".

Hamás ha anunciado que el alto el fuego es válido y que han cesado los lanzamientos de cohetes sobre el territorio israelí.



Tras la hora prevista para el cese de las hostilidades no se ha escuchado en Gaza capital ningún bombardeo por parte de Israel, ni tampoco el disparo de cohetes de las milicias palestinas contra territorio israelí. Sí se han escuchado, sin embargo, aviones israelíes no tripulados sobrevolando la franja. Grupos de milicianos han salido a las calles efectuando disparos al aire para celebrar el fin de la violencia.



El Ministerio de Interior de Hamás en Gaza había pedido a la población que no saliese a celebrar la tregua antes de que ésta entrase en vigor, por temor a que pudiesen resultar víctimas de ataques israelíes.



Sin embargo, jóvenes, niños y adultos han salido en todos los barrios y se han dirigido al centro de las ciudades a aplaudir y gritar para festejar el regreso de la calma.



Los términos de la tregua



Los términos de la tregua entre Israel y Hamás incluyen la apertura de los cruces fronterizos de Gaza con Israel y el fin de los ataques israelíes en la franja, según la

televisión del movimiento islamista, "Al Aqsa".



El alto el fuego implica el "fin de todas las acciones agresivas y hostiles en Gaza por tierra, aire y mar, y de los asesinatos selectivos o asesinatos", señaló la emisora.



También estipula el "libre movimiento de los pescadores y la extensión de la zona de pesca" que controla la Marina israelí en torno a Gaza, actualmente limitada a tres millas marinas.



La implementación tendrá tres fases, con una primera de aplicación del cese de las hostilidades, según Al Aqsa. En la segunda, El Cairo obtendrá garantías de todas las partes de que se comprometen a cumplir los puntos acordados. Por último, las partes se comprometen a no llevar a cabo acciones unilaterales que vulneren dichos acuerdos, con Egipto como referencia para las denuncias de incumplimiento.



Atentado en el Tel Aviv



En el tiempo en el que han estado negociando el alto el fuego, el Ejército israelí ha seguido con sus bombardeos en la franja de Gaza, y a este hecho hay que añadirle un atentado contra un autobús que se ha registrado esta mañana en Tel Aviv. Al menos siete personas han resultado heridas, según portavoces de la Estrella de David Roja. El diario israelí Haaretz eleva la cifra a 21.



Según ha explicado el corresponsal de EITB en Jerusalén, Eugeni García, el atentado ha tenido lugar en el centro de la ciudad, a escasos metros del Ministerio de Defensa. Al parecer, un hombre ha entrado en el autobús, ha lanzado un paquete y se ha dado a la fuga. El paquete ha hecho explosión poco después.



El partido del Athletic, suspendido



El Athletic Club tenía previsto viajar este miércoles a Tel Aviv para medirse mañana al Hapoel Kiryat Shmona, aunque la UEFA ha decidido suspender el partido.



El club rojiblanco tenía previsto viajar este mediodía a Israel, pero tras conocer la noticia del atentado, ha negociado con la UEFA no disputar el encuentro.



Grandes esfuerzos



Tras conocerse la entrada en vigor del alto el fuego, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que ha decidido "aceptar" por recomendación del presidente estadounidense, Barack Obama.



Netanyahu"aceptó la recomendación de dar una oportunidad a la propuesta egipciade alto el fuego y por tanto una oportunidad de estabilizar la situaciónantes de que sea necesario ejercer una fuerza mayor",ha señalado en un comunicado. El primer ministro ha agradecido alpresidente de Estados Unidos su apoyo durante la operación y su ayuda enel sistema (antimisiles) Cúpula de Hierro.



Por su parte, el ministro egipcio de Exteriores, Mohamed Kamel Amr, ha indicado que "Egipto ha llevado a cabo grandes esfuerzos ycontactos con los dirigentes palestinos, las facciones palestinas, conIsrael y con las partes internacionales implicadas, a la cabeza de lascuales está Estados Unidos, y esos esfuerzos llegaron a un acuerdo parael alto el fuego y al cese del derramamiento de sangre", ha dicho Amr, en una rueda de prensa junto a la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton.

Amr se ha comprometido a que Egipto continuará con sus esfuerzos para hallar "una solución global y justa en la región", y que trabajará de igual forma para poner fin a la división interpalestina y para la reconciliación de los palestinos.



Ejecuciones públicas de Hamás

Mientras tanto, por segunda vez en una semana, Hamás ha ejecutado públicamente a presuntos colaboradores de Israel, según ha podido constatar y recoger en vídeo el enviado especial de EITB a Gaza, Mikel Ayestaran.

En total, el movimiento islámico ha ejecutado ya a ocho personas. Los cuerpos de los últimos seis han sido arrojados este martes desde furgonetas, arrastrados por motocicletas y acribillados a balazos.

Ayestaran explica que pese al horror que estos hechos producen desde el punto de vista occidental, en Palestina son asumidos como naturales en el contexto de guerra permanente en el que viven. Las familias de estas personas ejecutadas, eso sí, quedan marcadas para siempre.

8 días de violencia



Desde que se inició el pasado miércoles la ofensiva sobre Gaza "Pilar Defensivo", el Ejército de Israel ha matado al menos a 147 palestinos (más de la mitad civiles) y ha herido a más de 1.100 personas, mientras que han perdido la vida cinco israelíes y sufrido heridas alrededor de 40 por cohetes lanzados por Hamas.