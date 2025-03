Zelenski pide no levantar "ninguna sanción a Rusia hasta que acabe la guerra"

Zelenski ha comparecido ante la prensa, en París, junto con el primer ministro británico y coanfitrión del encuentro, Keir Starmer, quien ha reiterado el apoyo al dirigente ucraniano de esos Gobiernos integrantes de la llamada 'Coalición de voluntarios'.

Agencias | EITB Media

publicado: 27/03/2025 15:21 (UTC+1)

última actualización: 27/03/2025 15:22 (UTC+1)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido este jueves "no levantar ninguna sanción a Rusia hasta que acabe la guerra", al término de una reunión en París con los líderes de más de 30 países que apoyan a la república exsoviética.

Zelenski ha comparecido ante la prensa junto con el primer ministro británico y coanfitrión del encuentro, Keir Starmer, quien ha reiterado el apoyo al dirigente ucraniano de esos Gobiernos integrantes de la llamada 'Coalición de voluntarios'.

El líder de Ucrania ha instado a desconfiar de las intenciones de Rusia en las negociaciones al afirmar que "todo el mundo entiende que no quiere ningún tipo de paz" y ha subrayado la importancia de que los aliados "hablen con una sola voz" para presionar a Moscú.

Starmer ha declarado por su parte que "está absolutamente claro que Rusia intenta retrasar (la paz), está jugando" y ha asegurado que "ha habido claridad (entre los asistentes) en cuanto a que ahora no es el momento de levantar las sanciones".

"Al contrario, lo que discutimos es cómo podemos aumentar esas sanciones para apoyar la iniciativa estadounidense (hacia un alto el fuego) y para que Rusia se siente a la mesa de negociaciones entre una mayor presión de este grupo", ha manifestado.

Los líderes de países que apoyan a Ucrania en la guerra contra Rusia se han reunido este jueves en Paris para discutir cómo mantener este respaldo tanto durante los combates como en caso de que se acuerde un plan de paz y también a largo plazo.

Convocados por el presidente francés, Emmanuel Macron, participan dirigentes de 27 países europeos, entre ellos los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido y España, los máximos responsables de la OTAN y la UE, así como el vicepresidente de Turquía y representantes de Canadá y Australia.

Precisamente el presidente francés, ha anunciado que una misión militar francobritánica viajará próximamente a Ucrania para evaluar sobre el terreno las posibilidades de despliegue de una eventual "fuerza de paz". Esa misión militar también estudiará con responsables ucranianos el diseño de las futuras Fuerzas Armadas de ese país, según ha explicado Macron.

Sin embargo, ha manifestado que "no hay unanimidad" entre los 31 países reunidos hoy en París sobre esta misión. Unos países "no tienen la capacidad" y otros no tienen consenso político interno, ha explicado Macron, si bien, ha asegurado que la unanimidad no es necesaria, y que finalmente "habrá una fuerza de paz" enviada por "varios países europeos".