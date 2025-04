Trump se plantea ofrecer dinero y billetes de avión a migrantes indocumentados para que abandonen EE.UU.

"Luego trabajaremos con ellos, si son buenos, para que vuelvan lo más rápido posible", ha dicho el presidente estadounidense.

publicado: 16/04/2025 08:12 (UTC+2)

última actualización: 16/04/2025 08:56 (UTC+2)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto dar dinero y billetes de avión a los migrantes irregulares que estén en el país y decidan "autodeportarse". "Lo que queremos hacer es un programa de autodeportación, que ni si quiera hemos anunciado todavía (...) Vamos a darles dinero y un billete de avión. Luego trabajaremos con ellos, si son buenos, para que vuelvan lo más rápido posible", ha declarado en una entrevista grabada con la cadena de televisión estadounidense Fox News.

Desde su llegada a la Casa Blanca el pasado enero, Trump ha prometido llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes indocumentados en la historia de EE.UU. reforzando la presencia militar en las zonas fronterizas con México y aumentando en masa el número de arrestos y expulsiones.

Entre las acciones más agresivas del presidente republicano para acelerar las deportaciones y proyectar mano dura contra la migración está el envío a una megacárcel en El Salvador de más de 200 personas, en su mayoría migrantes venezolanos sin historial delictivo, de acuerdo con un informe de la cadena CBS.

El Gobierno estadounidense invocó una ley del siglo XVII, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar estas expulsiones. Varias organizaciones en defensa de los derechos humanos han presentado ya demandas en los tribunales para contrarrestar el uso de esta norma.

En esa línea, esta misma semana ha reforzado con la firma de un nuevo memorando la prohibición para que los inmigrantes indocumentados puedan acceder a los fondos de seguridad social.

El documento "incluye promulgar directrices y priorizar las acciones de cumplimiento contra los beneficiarios o subbeneficiarios que no verifiquen la elegibilidad, detengan los pagos a beneficiarios fallecidos o no elegibles o impidan de otra manera que extranjeros no elegibles reciban fondos", indicó la Casa Blanca en un comunicado.

La medida ha recibido críticas por parte de gobernantes demócratas que han recalcado la existencia legal de esta normativa: "Ya es ilegal para los migrantes indocumentados que obtengan beneficios de la seguridad social. Esto es solo otro intento para demonizar y criminalizar a los inmigrantes", afirmó el congresista Chuy Garcia.