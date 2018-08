Internacional

Decisión histórica

La ONU reconoce a Palestina como 'Estado observador'

Redacción

30/11/2012

La resolución impulsada por el presidente palestino, Mahmud Abbas, ha contado con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones.

En un día para la historia, el pueblo palestino se ha apuntado esta noche una importante victoria política y diplomática con el reconocimiento de Palestina como 'Estado observador de la ONU no miembro".



Una vez confirmado el nuevo estatus, Palestina tendrá acceso a varias agencias del sistema de la ONU, como ya ocurrió el año pasado con la Unesco, y a tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI).



En una votación directa en el pleno de la Asamblea General, la resolución impulsada por el presidente palestino, Mahmud Abbas, ha contado con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones.



La resolución, que "reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación e independencia en un Estado de Palestina a partir de las fronteras de 1967", eleva el estatus de la ANP de "entidad observadora" a "Estado observador no miembro".



Además, expresa la "urgente necesidad" de reanudar y acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz "justo, duradero y completo" entre palestinos e israelíes basado en las resoluciones de la ONU, los principios de Madrid y la hoja de ruta del Cuarteto.



La resolución de la Asamblea General confía en que ese eventual acuerdo ayude a resolver los temas pendientes más importantes: "los refugiados palestinos, Jerusalén, los asentamientos, las fronteras, la seguridad y el agua".



Declaraciones de Palestina, Isael y EE. UU.

"Palestina viene hoy ante la Asamblea General porque cree en la paz y porque su pueblo, como se ha probado en los últimos días, la necesita desesperadamente", dijo antes de la votación el presidente palestino, Mahmud Abás, en un discurso interrumpido por aplausos en el que advirtió que el tiempo para la paz "se agota rápidamente".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que lo que se ha conseguido es "una resolución que no tiene significado", al tiempo que ha resaltado que "no cambiará nada sobre el terreno, ya que no se creará un Estado palestino sin un acuerdo que garantice la seguridad de los ciudadanos israelíes".

La secretaria de Estado de EE. UU., Hillary Clinton, ha lamentado la decisión de la ONU, al considerar que "añade obstáculos al camino de la paz".



Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que es "mas urgente que nunca" que la comunidad internacional y las partes "intensifiquen los esfuerzos para la paz", llamó a no perder esta "nueva oportunidad" y reiteró la "urgencia" de resolver los asuntos pendientes "a través de negociaciones directas".



Fiesta en Gaza y Cisjordania

Tras lograr Palestina el nuevo estatus en la ONU, miles de personas han salido a las calles en Cisjordania y la Franja de Gaza para celebrar la decisión de la Asamblea General de la ONU.

En Belén, las campanas de la Iglesia de la Natividad han repicado en honor a la votación, y miles de personas se han concentrado para ver la emisión en directo del discurso de Mahmud Abás.

En una muestra de unidad, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla la Franja de Gaza desde la división administrativa y territorial de 2007, ha autorizado a los seguidores de Al Fatá a celebrar manifestaciones y otros actos en el enclave tras la votación.

En las localidades de Hebrón, Nablús, Ramala y Jenín, las personas se han reunido en los tejados y los balcones para cantar canciones patrióticas a través de altavoces.



El cuarto intento, definitivo



La votación de este jueves ha sido el cuarto intento de las autoridades palestinas por lograr un mayor respaldo internacional desde que Naciones Unidas reconoció el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, en 1974.



El último intento había sido en septiembre de 2011, cuando la demanda palestina para que la ONU le reconociera como Estado miembro de pleno derecho fue bloqueada en el Consejo de Seguridad debido a la oposición de Estados Unidos.