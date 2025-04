Netanyahu asegura que Hamás ha rechazado una propuesta para la liberación de la mitad de los rehenes vivos

"Creo que podemos traer a los rehenes de vuelta a casa sin rendición. Así es como he actuado hasta ahora. La misión aún no se ha completado y tengo intención de hacerlo. Sin rendición", ha resaltado en un mensaje pregrabado y difundido este sábado por la noche.

publicado: 19/04/2025 22:06 (UTC+2)

última actualización: 19/04/2025 22:06 (UTC+2)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este sábado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha rechazado una propuesta que incluía la liberación de los rehenes vivos aún retenidos en la Franja de Gaza y algunos de los cuerpos que retiene y ha reprochado al grupo palestino que exija el fin de la guerra y la retirada israelí del enclave.

"Si capitulamos ahora ante los dictados de Hamás, todos los grandes logros de la guerra, logrados por mérito de nuestros soldados y nuestros caídos y heroicos heridos, todos estos logros desaparecerán", ha afirmado Netanyahu en un mensaje pregrabado.

"Como vuestro primer ministro no voy a capitular ante los asesinos que cometieron la peor masacre contra el pueblo judío desde el Holocausto. Las capitulaciones así ponen en peligro al país y os ponen en peligro a vosotros", ha añadido.

Además, el mandatario israelí advirtió de que si aceptan las exigencias de Hamás, entre las que se encuentra la retirada total de las tropas israelíes del enclave, el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el control de la Franja de Gaza y de expulsar a sus cerca de dos millones de habitantes para convertirla en un lugar paradisíaco "no podrá ser una realidad".

El mandatario israelí ha descartado además que se pueda lograr un acuerdo para que Hamás libere a todos los rehenes y después reanudar la ofensiva militar porque la comunidad internacional no lo permitiría. Así, considera que quienes defienden esa táctica "no entienden cómo funcionan" las relaciones internacionales.

Netanyahu ha argüido que las demandas que plantea Hamás le permitirían reagruparse militarmente. "Sus términos de rendición no son nuevos. Hamás los ha planteado otra vez, pero ¿qué puede aceptar un líder responsable de ellos después del 7 de octubre? Yo evidentemente, nada", ha indicado.

"Creo que podemos traer a los rehenes de vuelta a casa sin rendición. Así es como he actuado hasta ahora. La misión aún no se ha completado y tengo intención de hacerlo. Sin rendición", ha resaltado.

En cuanto a Irán, Netanyahu ha subrayado que sigue en su postura de impedir que consiga la bomba atómica y ha criticado a quienes le reprochan que no haya atacado ya sus instalaciones nucleares. De hecho, les ha echado en cara que son los mismos que quienes anteriormente se oponían a atacar a Irán.

"Voy a evitar que Irán consiga armas nucleares. No voy a renunciar en esto. No voy a rendirme en esto y no me voy a echar atrás en esto. Ni un milímetro", ha subrayado.

"Es divertido oír las críticas de quienes se se opusieron a las acciones que adopté para perjudicar y retrasar el programa nuclear iraní, acciones sin las que Irán hubiera tenido armas nucleares hace diez años", ha argumentado en velada referencia a los líderes opositores Yair Lapid y Naftali Bennett.

Las protestas de las familias

Mientras tanto, la noche de este sábado en Tel Aviv y en Jerusalén miles de israelíes volvieron a protestar y a exigir al Gobierno israelí que priorice la llegada de un acuerdo de alto el fuego con Hamás que permita la liberación de los cautivos. Sin embargo, las negociaciones entre ambas partes llevan ya más de un mes, cuando Israel rompió el alto el fuego en la Franja, bloqueadas y sin lograr avances.

Las familias han acogido con pesimismo el mensaje de Netanhyau. Creen que no está priorizando la vida de los cautivos.

Hamás sigue reteniendo en Gaza a un total de 59 israelíes (uno de ellos cautivo desde antes del 7 de octubre de 2023), de los cuales se cree que 24 están vivos.

Israel sigue bombardeando la franja y estos ataques han causado más de 40 muertos durante este sábado.