Trump amenaza a Putin con sanciones porque piensa que "quizá no quiere detener la guerra"

"Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente. ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!", ha dicho en su red, Truth Social.

El presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: Europa Press El presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: Europa Press

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 26/04/2025 17:23 (UTC+2)

última actualización: 26/04/2025 17:23 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Zerga berriak ezartzeko mehatxua egin dio Trumpek Putini, "agian" gerra amaitu nahi ez duela iritzita

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con nuevas sanciones al mandatario ruso, Vladímir Putin, porque "demasiada gente está muriendo" en Ucrania y la situación le hace pensar que quizá su homólogo "no quiere parar la guerra". "Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de la banca o sanciones secundarias? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!", ha dicho en su red, Truth Social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral del papa Francisco. Su mensaje ha sido difundido cuando el líder republicano se encontraba ya de camino a Washington. Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se han reunido antes del funeral en la basílica de San Pedro, donde se encontraba el féretro antes de la homilía, y han mantenido un encuentro de unos 15 minutos que el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha calificado de "una conversación muy productiva". Previo a este encuentro, ambos también se han reunido brevemente con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer. Macron, por su parte, ha destacado la voluntad de paz de su homólogo ucraniano y ha pedido a Putin que demuestre la suya.

