El cardenal condenado por corrupción, Angelo Becciu, renuncia a participar en el cónclave

Becciu fue condenado a cinco años y medio de prisión por malversación de fondos del Vaticano y el papa Francisco le quitó los privilegios de purpurado, aunque él insistía en que podía entrar en el cónclave.

AGENCIAS | EITB Media

publicado: 29/04/2025 10:59 (UTC+2)

última actualización: 29/04/2025 11:41 (UTC+2)

El cardenal Angelo Becciu, a quien el papa Francisco quitó los privilegios de purpurado por el que fue condenado en primera instancia a 5 años y 6 meses de cárcel por malversación de fondos del Vaticano y que insistía en que podía entrar en el cónclave, finalmente ha anunciado este martes su renuncia a participar en la elección del próximo papa.

"Por el bien de la Iglesia, a la que he servido y continuaré a servir con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del papa Francisco y no entrar en el cónclave a pesar de seguir convencido de mi inocencia", ha dicho Becciu en una declaración enviada a los medios.

Becciu tomó su decisión tras la congregación general de los cardenales celebrada este lunes, en la que se decidió que el cónclave comience el próximo 7 de mayo, según habían informado los medios.

En las anteriores reuniones de cardenales antes de funeral, el secretario de Estado, Pietro Parolin, había mostrado dos documentos firmados por el papa Francisco que indicaban que Becciu no podía participar en el cónclave.

El responsable de la sala de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, había declarado que este lunes los cardenales no habían adoptado "ninguna deliberación por el momento" sobre el 'caso Becciu'.

El cardenal italiano, de 76 años, fue condenado a 5 años y 6 meses de cárcel por malversación de fondos y ahora está a la espera de la resolución de su recurso.