Ucrania, pionera mundial en destruir un avión de combate ruso con un dron náutico

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 03/05/2025 17:27 (UTC+2)

última actualización: 03/05/2025 17:38 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Ukrainak gerra-hegazkin bat suntsitu du itsas drone batekin lehen aldiz

La Inteligencia militar de Ucrania ha anunciado este sábado que uno de sus barcos no tripulados ha conseguido derribar un avión de combate ruso Su-30 cerca de la ciudad rusa de Novorossiysk en una maniobra sin precedentes.Rusia no ha confirmado el incidente pero si que ha declarado el estado de emergencia en la localidad, escenario según Moscú de un potente ataque nocturno de drones ucranianos.En un comunicado en su cuenta de Telegram, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania asegura que, "por primera vez en el mundo" los misiles que transportaba un dron naval Magura consiguieron derribar este pasado viernes al avión ruso en las aguas del Mar Negro, cerca de la localidad."El caza multifunción del estado agresor de Rusia, cuyo costo estimado es de unos 50 millones de dólares, estalló en llamas en el aire y finalmente cayó al mar", ha indicado.El Ejército ruso denuncia que el ataque de esta pasada noche ha comprendido vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico, barcos no tripulados y misiles guiados, recoge la agencia rusa Interfax.