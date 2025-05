Internacional - Vaticano

Los cardenales intensificarán sus encuentros y se reunirán dos veces el lunes antes del cónclave

El domingo no habrá congregación y, tras las dos del lunes, no descartan que pudieran también duplicarse las del martes. Los cardenales no han adelantado nada por el momento: "Aún no estamos listos, debemos descubrir quién ha sido elegido por el Señor", decía hoy mismo el francés Jean Paul Vesco.

publicado: 03/05/2025 19:02 (UTC+2)

última actualización: 03/05/2025 19:11 (UTC+2)

Los cardenales han decidido este sábado intensificar sus encuentros y celebrar el lunes dos congregaciones en el Vaticano, el foro con el que regula el proceso hasta el cónclave en el que elegirán al sucesor del papa Francisco. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha confirmado que las reuniones cardenalicias el lunes serán dos, y no una, por la mañana y por la tarde (a las 07:00 horas GMT y a las 15:00 horas GMT). A la llegada a la congregación de hoy, varios purpurados habían reconocido que los debates internos para buscar eventuales nombres a candidatos seguían "abiertas". Uno de ellos ha sido el francés Jean Paul Vesco, arzobispo de Argel: "Aún no estamos listos, debemos descubrir quién ha sido elegido por el Señor. Necesitamos un poco más de tiempo para rezar juntos, pero estoy convencido de que estaremos preparados en el momento justo", ha dicho a los medios que le preguntaban. En la misma línea, el cardenal chileno Fernando Natalio Chomali Garib ha subrayado: "Tenemos 133 nombres y todo está abierto". Mañana domingo no habrá congregación y, tras las dos del lunes, Bruni no ha excluido que pudieran también duplicarse las del martes. Un día después, los 133 cardenales electores —menores de 80 años— se encerrarán en la Capilla Sixtina para deliberar y votar un sucesor del Francisco, fallecido el 21 de abril, y hasta que no lo encuentren no podrán salir del Vaticano ni comunicarse con el exterior. El Vaticano blinda la Sixtina El Vaticano prepara dos edificios para acoger a los 133 cardenales, la Casa Santa Marta y el Colegio Etíope, y blinda sus aledaños para garantizar su aislamiento, apagando la red electrónica en el interior de la Capilla Sixtina. El cónclave empezará el próximo miércoles por la tarde. Los preparativos se llevan a cabo sin pausa implicando a más de 40 profesiones, entre carpinteros, herreros, decoradores, personal de limpieza, así administrativos, contables y otros 20 obreros de refuerzo reclutados de empresas externas.

