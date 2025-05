Hadi Matar, condenado a 25 años de cárcel por intentar asesinar al escritor Salman Rushdie

Un juez de Nueva York ha impuesto así la máxima pena que pedía la Fiscalía. El abogado principal de Matar cree que el jurado no ha podido mantenerse imparcial durante el proceso, que se ha resuelto tras poco más de dos semanas y con un veredicto alcanzado en apenas dos horas.

publicado: 16/05/2025 18:09 (UTC+2)

última actualización: 16/05/2025 18:54 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Hadi Matarri 25 urteko kartzela-zigorra ezarri diote Salman Rushdie idazlea hiltzen saiatzeagatik

Hadi Matar, el hombre que apuñaló al escritor Salman Rushdie durante un evento literario en agosto de 2022, ha sido condenado este viernes a 25 años de cárcel y cinco de libertad vigilada por aquel intento de asesinato, en el que el escritor británico-estadounidense de origen indio perdió su ojo derecho y parte de la motricidad de una mano.

El juez David Foley, del Tribunal del Condado de Chautaqua (estado de Nueva York), ha impuesto así la máxima pena que pedía la Fiscalía y ha castigado al condenado con otros siete años de cárcel más tres de libertad vigilada por agresión en segundo grado contra el moderador que acompañaba a Rushdie en aquel momento.

Las sentencias deben cumplirse simultáneamente porque ambas víctimas resultaron heridas en el mismo incidente, han aclarado los fiscales del condado de Chautauqua. Es decir, en la práctica cumplirá 25 años.

El escritor no regresó hoy a esta corte, un pequeño pueblo al noroeste de Nueva York, para conocer la sentencia, pero sí compareció Hadi Matar para hacer una declaración antes de escuchar la sentencia.

El escritor británico-estadounidense de origen indio, Salman Rushdie, el 31 de enero de 2025. Foto: EFE

Matar califica de "hipócrita" al escritor

Matar, que se había declarado no culpable y que no tomó la palabra durante todo el proceso, ha calificado hoy de "hipócrita" al escritor, han reportado medios locales desde la corte. "Salman Rushdie quiere faltar al respeto a los demás (...) Quiere acosar a los demás y no estoy de acuerdo con eso", ha dicho.

Rushdie publicó su novela 'Los versos satánicos' en 1988, que el Gobierno iraní consideró blasfema. Un año después Teheran emitió una fetua para premiar con 3 millones de dólares a quien diera caza a Rushdie. Sin embargo, en 1998 el régimen de Teherán revocó dicha fetua.

La defensa cree que el jurado no podido mantenerse imparcial

El abogado principal de Matar, Nathaniel Barone, ha argumentado que todas esas circunstancias han viciado el juicio, porque el que el jurado no podido mantenerse imparcial.

Durante el proceso, que se ha resuelto tras poco más de dos semanas y con un veredicto alcanzado en apenas dos horas por el jurado, las únicas palabras que salieron de la boca de Matar fueron para transmitir a la prensa proclamas a favor de la causa palestina.

Rushdie, quien estuvo hospitalizado y se sometió a una intensa rehabilitación, publicó el año pasado 'Knife' (Cuchillo) donde desgranaba cómo le había transformado aquel suceso e incluso recreaba una conversación ficticia con su agresor.

En aquella jornada veraniega del 12 de agosto de 2022, Matar no solo acaba casi con la vida de Rushdie, sino que también hirió a Henry Reese, presentador de aquel evento literario que versaba sobre la libertad de expresión y autores en el exilio.

Hadi Matar cuenta con otra causa abierta por la vía federal, de la que también se ha declarado no culpable, en la que se le acusa de supuestamente haber brindado ayuda material a la organización libanesa Hizbulá.