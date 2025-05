Rusia mata a al menos nueve civiles en Ucrania justo después de empezar las conversaciones de Estambul

Rusia ha abierto este sábado la puerta a una posible cumbre de paz de Putin y Zelenski, y para ello han acordado intercambiar listas de condiciones para un alto el fuego. Zelenski acusa a Rusia de "seguir matando", y ha pedido más presión a la comunidad internacional.

publicado: 17/05/2025 09:43 (UTC+2)

última actualización: 17/05/2025 11:32 (UTC+2)

Al menos nueve personas han fallecido y cuatro más han resultado heridas este sábado como consecuencia de un ataque ruso con drones a un autobús en las inmediaciones de Bilopillia, en la región ucraniana de Sumy, han informado las autoridades locales.

"Hoy, la ciudad de Bilopillia, en la región de Sumy, sufrió otro acto de terror brutal por parte de Rusia. Los ocupantes atacaron un autobús que transportaba civiles. Hasta el momento nueve personas habían muerto y cuatro más resultaron heridas", ha informado la Policía de la región en un informe preliminar compartido a través de Telegram.

Las autoridades locales han denunciado que no se trata de "un simple bombardeo", sino de "un cínico crimen de guerra" del Ejército ruso, que ha atentado "una vez más" contra objetivos civiles "ignorando todas las normas del Derecho Internacional y de la humanidad".

Esta agresión se produce justo después de que delegaciones negociadoras de Rusia y Ucrania hayan mantenido en la ciudad turca de Estambul sus primeros contactos directos desde la invasión de febrero de 2022. Un encuentro cuyo resultado más concreto ha sido el acuerdo entre ambos países para canjear en un futuro próximo un total de 2.000 prisioneros de guerra, mil por cada bando.

Rusia abre la puerta a una posible cumbre de paz

El Kremlin ha abierto este sábado la puerta a una posible cumbre de paz entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, siempre y cuando hayan sido pactados "acuerdos previos", empezando por la negociación de un alto el fuego cuyas condiciones intercambiarán ambas partes en los próximos días. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha remitido a las conclusiones del encuentro entre delegaciones de Rusia y Ucrania mantenido el viernes en Estambul, donde ambas partes pactaron un intercambio de un total de 2.000 prisioneros de guerra y la presentación de listas con sus condiciones de un cese de hostilidades. "Hemos acordado intercambiar listas de condiciones para un alto el fuego. La parte rusa preparará y entregará dicha lista, y la intercambiará con la parte ucraniana", ha hecho saber Peskov antes de avisar que las próximas negociaciones sucederán en un ambiente de secretismo. "Probablemente no se deba anunciar qué incluirán exactamente. Las negociaciones seguirán su curso, pero se celebrarán a puerta cerrada", ha declarado el representante del Kremlin en comentarios recogidos por la agencia rusa TASS. La posible cumbre se antoja más difícil pero no es imposible: "Consideramos que esta reunión puede ocurrir gracias al trabajo conjunto de las delegaciones de ambas partes, tras alcanzar ciertos acuerdos", ha indicado Peskov, sin concretar exactamente de qué pactos estaba hablando.

Zelenski pide más presión sobre Rusia

Zelenski, por su parte, ha afirmado este sábado que el Kremlin tuvo la víspera en Estambul la oportunidad de declarar un alto el fuego, pero no lo hizo y conserva así la oportunidad de seguir matando, por lo que volvió a urgir a la comunidad internacional a presionar a Rusia.

"Ayer, como en cualquier día de esta guerra, hubo una oportunidad para un alto el fuego. Ucrania lleva mucho tiempo proponiéndolo: un alto el fuego completo e incondicional para salvar vidas. Rusia sólo conserva la oportunidad de seguir matando", ha señalado Zelenski en su cuenta de Telegram.

"Tenemos que presionar a Rusia para que ponga fin a las matanzas. Sin sanciones más fuertes, sin una presión más fuerte sobre Rusia, no habrá diplomacia real", ha enfatizado.

Trump ve a Putin "cansado" y a Zelenski sin margen de maniobra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado la erosión que ha generado la guerra en Ucrania en los presidentes ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, uno "cansado" de un conflicto que ha deteriorado su imagen, y el otro cada vez más lastrado por sus constantes peticiones de ayuda.

"Creo que Putin está cansado de todo esto y para él no pinta bien", ha declarado Trump en una entrevista a la cadena Fox.

Al ser preguntado si creía que Putin era un obstáculo para la paz, Trump ha ignorado la cuestión y ha insistido una vez más en que el presidente ucraniano está prolongando una situación cada vez más asfixiante. "Es lo que siempre digo sobre él: no tiene las cartas en la mano. Está enfrentándose a un ejército enorme y sus habilidades están disminuyendo", ha indicado el mandatario norteamericano. "A mí Zelenski me parece el mejor vendedor del mundo. Mucho mejor de lo que soy yo. Cada vez que viene a Washington se vuelve a casa con 100 millones de dólares", ha añadido Trump, antes de insistir una vez más en que la constante ayuda a Ucrania le parece un derroche: "El dinero es el dinero. No hay nada que más me reviente que ver todo este dinero desparramado", ha añadido.