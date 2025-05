Netanyahu asegura que Israel tomará el control de toda Gaza

El primer ministro israelí, por otro lado, ha asegurado que permitirá una entrada "mínima" de ayuda humanitaria, mientras el Ejército ha matado hoy a por lo menos otras 17 personas.

agencias | eitb media

publicado: 19/05/2025 11:46 (UTC+2)

última actualización: 19/05/2025 11:46 (UTC+2)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este lunes que el Ejército israelí tomará el control de "todas las zonas de la Franja de Gaza", y que su Gobierno permitirá una entrada "mínima" de ayuda humanitaria al enclave para poder continuar con la ofensiva.

"Tenemos unos combates intensos, enormes, y está habiendo progresos. Vamos a tomar el control de todas las zonas de la Franja, eso es lo que vamos a hacer", ha dicho Netanyahu en un vídeo compartido en redes sociales por la radio del Ejército.

El mandatario también ha asegurado que ha tomado la decisión de permitir una entrada "mínima" de ayuda a Gaza por miedo a que la hambruna en el enclave haga que los aliados de Israel retiren su apoyo militar y diplomático al país.

"Nuestros mejores amigos del mundo, senadores que apoyan apasionadamente a Israel (...) me dicen esto: 'Te estamos dando toda la ayuda necesaria para la victoria, armas, apoyo, protección en el Consejo de Seguridad. Pero hay una cosa que no podemos aguantar, no podemos aceptar imágenes de una hambruna, una hambruna masiva'", ha explicado Netanyahu, aparentemente en referencia a EE.UU.

Netanyahu ha dejado claro que esta decisión permitirá a Israel alcanzar la "victoria total" en Gaza y cumplir su objetivo principal: destruir completamente a Hamás, que gobierna el enclave.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó la semana pasada que al menos 57 niños habían muerto de hambre en Gaza desde marzo y alertó de que si la grave situación humanitaria persiste cerca de 71.000 niños menores de cinco años podrían sufrir desnutrición aguda en los próximos once meses.

Ayuda humanitaria a punto de entrar en Gaza. Foto: EFE

Al menos 17 muertos en Gaza en las últimas horas

Al mismo tiempo, al menos 17 personas han muerto en los ataques de Israel contra la Franja de Gaza desde la madrugada, mientras el Ejército israelí intensifica su ofensiva contra el enclave.

Los ataques más intensos se han registrado en la localidad de Jan Yunis, en el sur, donde la aviación israelí bombardeó el almacén de suministros del hospital Naser, uno de los pocos centros que todavía funciona parcialmente en el territorio.

Desde hace semanas, las organizaciones humanitarias internacionales denuncian una carencia alarmante de suministros médicos en Gaza, que lleva desde comienzos de marzo sometida a un bloqueo humanitario total por parte de Israel, que controla todos los accesos al enclave.

El medio israelí The Times of Israel, que cita a medios gazatíes, dijo que las fuerzas israelíes entraron hoy en Jan Yunis, algunos disfrazados de mujeres, para matar a un alto cargo de una de las milicias palestinas en Gaza. Después arrestaron a su mujer y a sus hijos.