Israel vuelve a ordenar a los palestinos que abandonen el norte de Gaza

La orden afecta a 14 barrios de Beit Lahia, Yabalia y otras localidades de esta parte de la Franja, sometida a ataques a gran escala por parte de las fuerzas israelíes.

Agencias | EITB Media

publicado: 22/05/2025 16:38 (UTC+2)

última actualización: 22/05/2025 17:05 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Israelek Gazako iparraldetik alde egiteko agindu die berriro palestinarrei

El Ejército de Israel ha vuelto a ordenar este jueves a los residentes de varias ciudades del norte de la Franja de Gaza y sus alrededores que abandonen la zona, antes de agregar que operará "con gran fuerza" en dichas zonas, consideradas "áreas peligrosas de combate".

Un portavoz del Ejército israelí ha señalado que la orden afecta a 14 barrios de Beit Lahia, Yabalia y otras localidades de esta parte de la Franja, sometida a ataques a gran escala por parte de las fuerzas israelíes. Poco después, el mismo portavoz ha emitido una segunda orden para los residentes de la ciudad de Deir al Balá, en el centro del territorio palestino.

El Ejército israelí anunció el domingo el comienzo de una "amplia" ofensiva adicional en el norte y el sur de Gaza como parte de la Operación 'Carros de Gedeón', iniciada el sábado.

Los ataques de Israel contra la Franja han matado al menos a 30 personas desde anoche, la mayoría en la capital, Ciudad de Gaza, y en la localidad de Deir al Balah, en el centro del territorio, han confirmado fuentes médicas locales.

Mientras, el hospital gazatí Al Awda, ubicado en Yabalia, en el norte de la Franja, ha denunciado un bombardeo "deliberado" de Israel contra el almacén de medicamentos del centro, que ha provocado un incendio en el lugar.

Las autoridades de la Franja de Gaza han elevado este jueves a más de 53 700 los palestinos asesinados por Israel en esta ofensiva, una cifra que incluye más de 3600 fallecidos desde que el Ejército israelí rompiera el 18 de marzo el alto el fuego pactado en enero.

Tanques israelíes en Khan Yunis (Gaza). Foto: EFE

Hambruna

Además, en los dos últimos días al menos 29 niños y ancianos han muerto de hambre en la Franja, donde ha empezado a entrar en las últimas horas una muy limitada cantidad de suministros vitales tras once semanas de un bloqueo total al ingreso de cualquier ayuda humanitaria impuesto por Israel.

Por otra parte, el ministro de Sanidad de Palestina, Maged Abu Ramadan, ha revelado que el conflicto ha provocado entre 10 000 y 20 000 muertos que no están plenamente identificados y no están incluidos en la cifra de fallecidos en las hostilidades -tomada como referencia porque no se cuenta con los datos esenciales suficientes sobre ellos (como documento de identidad y fecha de deceso, entre otros).

Abu Ramadan ha dicho que al saldo de 53 700 muertos plenamente identificados y de hasta 20 000 que no lo están plenamente, deben agregarse "miles de desaparecidos, que no sabemos si están bajo los escombros o detenidos por Israel".

Colonos israelíes expulsan a otra comunidad palestina beduina en Cisjordania

Por otro lado, las 25 familias palestinas que conforman el poblado beduino de Maghayer al Dir, en el sur de Cisjordania ocupada ilegalmente por Israel, han sido expulsadas este jueves tras días de ataques de colonos israelíes, ha denunciado una entidad del Gobierno palestino.

En total, 124 personas han sido expulsadas de sus casas, después de que el domingo los colonos llevaron las primeras infraestructuras para crear un asentamiento ilegal en esta comunidad.

La comisión cifra en unos 1200 los incidentes con colonos desde que empezó el año, de los cuales el 38 % han estado dirigidos contra comunidades beduinas de las laderas orientales o el valle del Jordán en Cisjordania.

El pasado 9 de mayo, los colonos cortaron las canalizaciones de agua en la comunidad de pastores de Ras Ein al Auja, en el valle del Jordán, quitando el acceso al agua a seis casas, según la OCHA, mientras sus habitantes denuncian que incidentes de este tipo son diarios.