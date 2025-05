Qué hay detrás de la polémica organización respaldada por EE. UU. e Israel para repartir ayuda en Gaza

El presidente ejecutivo de esta empresa apoyada por Tel Aviv y Washington, Jake Wood, dimitió citando la imposibilidad de llevar a cabo el plan previsto respetando "principios humanitarios" como la "humanidad" o la "neutralidad".

publicado: 27/05/2025 19:06 (UTC+2)

última actualización: 27/05/2025 20:20 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Zer dago Gazan laguntza banatzeko AEBek eta Israelek babestutako erakunde polemikoaren atzean?

Una organización respaldada por EE. UU. ha comenzado a trabajar en la Franja de Gaza supervisando "un nuevo modelo de distribución de ayuda" en el territorio palestino. Sin embargo, Naciones Unidas afirma que dicho modelo "no es imparcial ni neutral".

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN HUMANITARIA DE GAZA?

La entrega de ayuda en Gaza será supervisada por la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por EE. UU. y establecida en febrero en Suiza, según el registro mercantil de Ginebra.

La fundación pretende colaborar con empresas privadas estadounidenses de seguridad y logística, UG Solutions y Safe Reach Solutions, según una fuente familiarizada con el plan. Otra fuente afirmó que la nueva fundación ya ha recibido más de 100 millones de dólares, pero no queda claro la procedencia de los fondos.

¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO MODELO?

Según un documento de la nueva fundación que ha circulado entre los agentes humanitarios de la zona, operará inicialmente desde cuatro "puntos de distribución seguros", cada uno de los cuales podría atender a 300 000 personas con alimentos, agua y kits de higiene. Funcionarios israelíes han indicado que estos centros estarían en el sur de Gaza.

Las empresas privadas estadounidenses transportarían la ayuda a Gaza a los centros, donde luego sería distribuida por los 'grupos de ayuda', no por dichas empresas privadas.

Camiones con ayuda para Gaza. Foto: EFE

¿POR QUÉ LA ONU NO TRABAJA CON EL NUEVO MODELO DE DISTRIBUCIÓN?

Naciones Unidas afirma que el plan de distribución respaldado por Estados Unidos "no cumple con sus principios de imparcialidad, neutralidad e independencia, que se han mantenido durante mucho tiempo". El jefe de ayuda de la ONU, Tom Fletcher, afirmó que "no se debe perder tiempo" con la propuesta alternativa de EE. UU. E Israel.

En una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad, explicó los problemas del plan impulsado por Israel: "Impulsa un mayor desplazamiento. Expone a miles de personas a daños... Restringe la ayuda a una sola parte de Gaza, mientras que deja otras necesidades urgentes sin satisfacer. Condiciona la ayuda a objetivos políticos y militares. Convierte la hambruna en moneda de cambio".

¿POR QUÉ SE HA PROPUESTO UN PLAN ALTERNATIVO DE DISTRIBUCIÓN DE AYUDA?

A principios de abril, Israel propuso lo que describió como "un mecanismo estructurado de monitoreo y entrada de ayuda" para Gaza tras imponer un bloqueo total a la Franja durante semanas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lo rechazó rápidamente, afirmando que corría el riesgo de "controlar aún más y limitar cruelmente la ayuda hasta la última caloría y grano de harina". Desde entonces, la presión sobre Israel ha aumentado para que permita la reanudación de las entregas de ayuda.

Un organismo internacional de monitoreo del hambre advirtió la semana pasada que medio millón de personas se enfrentan a la inanición —aproximadamente una cuarta parte de la población del territorio— y el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que "mucha gente se muere de hambre en Gaza".

En medio del estancamiento en torno al plan israelí, Washington respaldó la recién creada Fundación para la Ayuda Humanitaria Global (FGH) para supervisar la distribución de la ayuda.

Tensión en Gaza durante el reparto de ayuda de la fundación de EE. UU. apoyada por Israel Tensión en Gaza durante el reparto de ayuda de la fundación de EE. UU. apoyada por Israel 0:39

DIMISIÓN DE SU PRESIDENTE

Sin embargo, el "nuevo modelo de ayuda" no ha tenido un buen comienzo, ya que el presidente ejecutivo de la empresa apoyada por Israel y Estados Unidos, Jake Wood, dimitió en la madrugada del lunes citando la imposibilidad de llevar a cabo el plan previsto respetando "principios humanitarios" como la "humanidad" o la "neutralidad".

"Está claro que no es posible aplicar este plan y al mismo tiempo respetar estrictamente los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, que no abandonaré", añadió el también exmarine y cofundador de la ONG de respuesta ante catástrofes Team Rubicon en un comunicado recogido por el diario Times of Israel.

Además, el personal humanitario de Naciones Unidas que sigue trabajando en Gaza no ha podido comprobar que la población en Gaza haya empezado realmente a recibir ayuda humanitaria por parte de esta organización privada creada por Israel y Estados Unidos, ha dicho este martes la portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Juliette Touma.