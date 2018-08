Internacional

Jornada de protestas

Mursi estaría dispuesto a retrasar el referéndum, con condiciones

Redacción

08/12/2012

La oposición sigue manifestándose y, aunque la protesta frente al Palacio Presidencial ha transcurrido de forma pacífica, decenas de manifestantes han resultado heridos en varias ciudades de Egipto.

El vicepresidente egipcio, Mahmud Meki, ha afirmado este viernes que el jefe del Estado, Mohamed Mursi, está dispuesto a aceptar, con condiciones, un aplazamiento del referéndum sobre la Constitución, previsto para el próximo día 15.



Mientras, Egipto es escenario de una división entre partidarios y detractores de Mursi, que esta semana ha redivado en choques junto al Palacio Presidencial.



La tensión se originó después de que el presidente emitiera el pasado 22 de noviembre una acta constitucional por la que blindaba sus poderes y se agudizó con la convocatoria de un referéndum sobre

la nueva constitución, previsto para el próximo 15 de diciembre.



En protesta, el Frente Nacional para la Salvación de la Revolución, una coaliciónde 18 partidos y movimientos políticos de la oposición, había convocadouna gran manifestación para este viernes bajo el lema "Tarjeta roja" parael presidente del país, Mohamed Mursi.



Así, decenas de manifestantes han resultado heridos este viernes en los graves disturbios ocurridos en distintas ciudades de Egipto, aunque, en contraste, las marchas sobre el Palacio Presidencial de El Cairo han transcurrido de forma pacífica. La Guardia Republicana egipcia ha retirado la alambrada que cercaba el Palacio Presidencial, lo que ha permitido a las decenas de miles de manifestantes acercarse hasta el muro del complejo. Algunos, incluso, se han subido a varios carros blindados durante la protesta, que se ha desarrollado en un ambiente festivo.

La oposición egipcia rechaza el diálogo



La oposición no islamista ha decidido no recoger el guante tendido por el presidente egipcio, Mohamed Mursi, y ha manifestado su rechazo al diálogo con marchas multitudinarias. La protesta llega después de que el mandatario llamara este jueves a un diálogo nacional para acabar con la división, pero, tras el discurso de Mursi (que sus detractores comparan con los del derrocado Hosni Mubarak), el opositor "Frente de Salvación Nacional" ha anunciado que no participará en el diálogo propuesto por el presidente.