Trump dice que saben dónde está Jamenei, aunque no van a matarle "por ahora": "Es un blanco fácil"

"Nuestra paciencia se está agotando", ha resaltado el presidente de Estados Unidos, que ha instado a Irán a "rendirse incondicionalmente".

Agencias | EITB MEDIA

publicado: 18/06/2025 07:18 (UTC+2)

última actualización: 18/06/2025 07:20 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Trumpek dio badakitela non dagoen Jamenei, baina ez dutela "oraingoz" hilko: "Jomuga erraza da"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que saben dónde se esconde el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, si bien ha resaltado que Washington no va a "eliminarlo por ahora". "Es un blanco fácil", ha agregado.

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'líder supremo'. Es un blanco fácil, pero está a salvo. No vamos a eliminarlo (matarlo), al menos no por ahora, pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando", ha resaltado en un mensaje en Truth Social.

Trump, que ha instado a Irán a "rendirse incondicionalmente", ha afirmado además que Estados Unidos "tiene ahora el control completo y total de los cielos de Irán" tras la oleada de bombardeos iniciada la semana pasada por el Ejército israelí que, según el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha destruido "una gran cantidad" de lanzaderas de misiles y la mitad de los drones de Teherán.

"Ahora tenemos el control completo y total sobre los cielos de Irán. Irán contaba con buenos detectores aéreos y otros equipos defensivos, y muchos, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que el bueno de Estados Unidos", ha manifestado.