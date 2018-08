Política

Dimisión

Cervera renuncia a su acta de diputado por el supuesto chantaje

Redacción

10/12/2012

Cervera ha hecho este anuncio después de que su partido le haya abierto un expediente informativo. Ha asegurado sentirse la "víctima" de este caso.

El diputado del PP y secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Santiago Cervera, ha anunciado que renuncia a su acta de diputado por Madrid tras conocerse que ayer fue detenido en Pamplona por su presunta implicación en un intento de chantaje económico al presidente de Caja Navarra.



Cervera ha hecho este anuncio tras mantener una reunión en el Congreso con el portavoz del PP en la Cámara Baja, Alfonso Alonso, y después de que su partido le haya abierto un expediente informativo para esclarecer el caso en el que no descarta suspenderle de militancia e instarle a devolver el acta de diputado si se demostrara la gravedad de los hechos.



Según ha explicado, prefiere afrontar este caso sin aforamiento alguno, pues de continuar como diputado la investigación habría llevado al Tribunal Supremo. También lo ha hecho para no perjudicar al PP, cuya "generosidad" agradece en estos años.



En una rueda de prensa en el Congreso, Cervera ha defendido su plena inocencia e "integridad" y ha asegurado sentirse la "víctima" de este caso, después de que ayer fuera detenido en Pamplona por su presunta implicación en un intento de chantaje económico al presidente de Caja Navarra.



"Quiero decirle que en este asunto yo no he cometido ningún delito, ni ninguna amenaza, ni chantaje", ha subrayado Cervera, que ha eludido aclarar los motivos por los que alguien le habría tendido una "trampa", ya que será uno de sus argumentos para su defensa.



El diputado ha negado que se haya sentido presionado por el PP para presentar su dimisión o que no se haya sentido respaldado. "Yo he llegado hoy al Congreso con la decisión ya tomada", ha dicho.