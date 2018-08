Política

Hermanos Korta:'La reconciliación sería mirarnos con más tranquilidad'

13/12/2012

Los hermanos de Joxe Mari Korta, empresario asesinado por ETA hace 12 años, han subrayado que "hasta que uno lo ve en casa no se puede saber lo que es" que le asesinen a un ser querido.

Los hermanos del empresario Joxe Mari Korta, asesinado por ETA hace 12 años, han hablado en exclusiva en Euskadi Irratia, ya que no han hablado ni tienen intención de hablar con ningún otro medio, y han hablado largo y tendido del asesinato de su hermano y de la situación política actual.

Cándido y Javier admiten que los tiempos han cambiado desde entonces, y que eso les produce "alegría". Sin embargo, creen que la izquierda debe dar aún "muchos pasos".

Según los hermanos Korta, "hay muchas cosas por hacer y se debe mirar al pasado", ya que "después de las barbaridades que han hecho, no pueden aparecer ante la sociedad como si no hubieran hecho nada".

Para Cándido y Javier es "positivo que ETA haya dejado las armas, pero deben ofrecer una crítica de lo que han hecho en el pasado ante la sociedad". En ese sentido, han criticado que "es fácil pedir perdón"; por eso, creen que ese perdón "hay que demostrarlo".

Tampoco dan credibilidad a las palabras del líder de la izquierda abertzale Pernando Barrena cuando dijo que el asesinato de Ernest Lluch fue un error, porque "si el asesinato de Lluch estuvo mal, ¿los demás estuvieron bien?", han preguntado al político navarro.

Asimismo, en el camino de la paz y la convivencia, han declarado que "la reconciliación sería mirarnos con más tranquilidad".

Víctimas

Al hablar del golpe que supuso el asesinato de Jose Mari Korta en el seno de la familia, Javier y Cándido han admitido que los primeros tres años fueron muy duros, pero que llegó un momento en el que se dieron cuenta de que "hay que ir para adelante".

Los hermanos del empresario guipuzcoano han subrayado que hasta que no se es víctima no se puede conocer el sufrimiento: "Hasta que te llega a casa, no eres consciente de lo que supone".

Sobre el papel que deben jugar las víctimas en la vida política, han lanzado el siguiente mensaje a los contrarios a que participen: "Las víctimas, no; y los escopeteros?". Sin embargo, los familiares de Korta no participan en colectivos de víctimas y ponen en duda su participación política, porque su punto de vista "no sería imparcial".

Asimismo, han declarado que han sentido "dolor" al ver carteles a favor de la liberación de los presos, ya que "nosotros también queremos tener en casa a los que están en el cementerio".