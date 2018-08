Política

Mensaje del rey

El PP cree que 'es un derecho de todos' que EITB emita el mensaje

Redacción

24/12/2012

Asimismo, ha acusado a los representantes de EH Bildu de ser "los representantes de ETA en las instituciones".

El concejal del PP en Elorrio, Carlos García, ha señalado que "es un derecho" de "todos los vascos" el que la televisión pública vasca emita "cosas tan básicas como el discurso del jefe del Estado". Asimismo, ha acusado a los representantes de EH Bildu de ser "los representantes de ETA en las instituciones".

En declaraciones a esRadio García ha subrayado además que hay muchos votantes socialistas en Euskadi que se sienten "traicionados" y "humillados" por la decisión de su partido de pactar los presupuestos de la Diputación de Gipuzkoa con la coalición soberanista.

Tras mostrar su confianza en que el mensaje del rey se siga emitiendo por EITB durante los próximos años, el edil 'popular' ha considerado un "derecho" que tienen "todos los vascos" el que la televisión pública emita "cosas tan básicas como el discurso del jefe del Estado".

En este sentido, ha criticado la concentración desarrollada este lunes por la coalición soberanista frente a la sede de EITB para protestar por la emisión del mensaje del rey y ha acusado a los representantes de Bildu de ser "los representantes de ETA en las instituciones".

"Han convocado una concentración contra esa emisión en el mismo sitio en que hace tres años puso ETA una bomba y por entonces no convocaron ninguna concentración", ha criticado.

Asimismo, García ha remarcado el hecho de que hay muchos votantes socialistas en Euskadi que se sienten "traicionados", y "muchas personas comprometidas con la defensa de la libertad que se sienten humilladas" por la decisión del PSE de pactar los presupuestos con Bildu en la Diputación de Gipuzkoa.

"Es un golpe que nos duele a los demócratas. He estado en funerales de compañeros del PSE y no podemos comprender cómo han podido llegar a ese pacto con EH Bildu. No hay por donde justificarlo", ha considerado.