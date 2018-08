Política

El PP sobre Bildu

Borja Sémper, presidente del PP de Gipuzkoa: 'Bildu no es ETA'

Redacción

05/01/2013

Además, Sémper asegura que "el futuro de la sociedad vasca, guste o no en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu".

El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, ha subrayado que "Bildu no es ETA", aunque "quien controla" la coalición es quien decía "hasta anteayer 'ETA mátalos' o justificaba un atentado". No obstante, el representante del PP cree que "el futuro de la sociedad vasca, guste o no en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu".

En una entrevista concedida a la revista Jot Down, recogida por Europa Press, Sémper cree que en Gipuzkoa y San Sebastián no gobierna ETA, sino "unos incompetentes" y reconoce que no le molesta que el exministro Jaime Mayor Oreja esté en el PP, pero lo que "no tolero son los juicios de valor sobre el discrepante y menos de un compañero de partido".

Ilegalización de Batasuna

Así, Sémper destaca que un político tiene que ser capaz de trascender "de sus tripas" para proyectar "un futuro mejor de lo que ha sido el pasado" y subraya que esta tesis la "manejan también Mariano Rajoy y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díez". En este sentido, el líder de los populares guipuzcoanos defiende que ETA ha desaparecido porque se ilegalizó a Batasuna y por la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo, pide a Bildu que digan que "ni uno solo de los asesinatos que ha cometido ETA tiene justificación alguna" y cree que en el PSE hay gente que está esperando "el divorcio definitivo de Bildu con la violencia para pactar con ellos, como en Cataluña se pacta con Esquerra Republicana". "Algunos, en privado, te reconocen que políticamente ven muchas coincidencias con ellos", añade.