Política

Consejo de Administración

EH Bildu niega que haya acordado entrar en el consejo de Kutxabank

Redacción

08/01/2013

EH Bildu cree que su posible entrada en el consejo de administración de Kutxabank con dos miembros no respondería, en ningún caso, a la realidad y considera que "le corresponde" una mayor presencia.

EH Bildu entiende que su posible entrada en el consejo de administración de Kutxabank con dos miembros no respondería, en ningún caso, a la realidad y considera que "le corresponde" una mayor presencia en este órgano acorde a la representación que tiene en las tres cajas vascas.

Fuentes de EH Bildu han recalcado que "la decisión no está tomada", aunque varios medios apuntatan que el consejo de administración de Kutxa podría ser favorable a que dos de sus cuatro representantes en el consejo de Kutxabank sean de la coalición abertzale.

Esto supondría que EH Bildu contaría con dos de los quince miembros en el máximo órgano de dirección del banco vasco, lo que según la coalición abertzale no responde a la realidad y "no respeta, ni por asomo, la representación que tiene en las tres cajas vascas" en las que, según defiende, es la "segunda fuerza".

La coalición independentista reclama un "acuerdo global" que no sólo se circunscriba a Gipuzkoa y que respete la "proporcionalidad" en todos los órganos y territorios sin ceñirse únicamente a Gipuzkoa.

"Ahora que alguien pretenda aplicar la proporcionalidad sólo en Kutxa cuando no sabemos qué van a hacer en BBK y Vital nos parece una estrategia del PNV para intentar apartar, una vez más," a la coalición abertzale, han denunciado las fuentes.

Insisten en que su "propuesta es global" y no parcial y que "el debate no es si Bildu podría aceptar o no" los dos representantes en el consejo de administración de Kutxabank sino en defender una representación acorde a la realidad en un momento en el que, insisten, no hay ninguna decisión tomada tampoco en Kutxa.

La izquierda abertzale niega el acuerdo

La izquierda abertzale ha negado que EH Bildu haya cerrado un acuerdo para entrar, con dos representantes, en el consejo de Administración de Kutxabank, según ha informado el representante de la izquierda abertzale, Joseba Permach.

A través de su cuenta personal de twitter, Permach se ha referido a las informaciones recogidas en algunos medios que apuntan a que Bildu podrá entrar en el consejo de Administración de Kutxabank en virtud de un acuerdo que le otorga dos representantes por Kutxa.

Respecto a la posibilidad de que exista ese acuerdo con la coalición soberanista sobre Kutxabank en Gipuzkoa, Permach ha asegurado textualmente: "Antes que nada, queremos negar que haya acuerdo alguno".