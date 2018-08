Política

Entrevista en ETB

Ardanza critica las 'amenazas' con la Ley a aspiraciones democráticas

Redacción

14/01/2013

Ardanza ha asegurado que está en contra de la actual política penitenciaria, aunque tampoco comparte que "no se quiera aceptar el daño causado" por ETA.

José Antonio Ardanza en Egun On Euskadi. Foto: EITB

El exlehendakari José Antonio Ardanza ha asegurado que esta democracia tiene "algún tipo de enfermedad" si la defensa de cualquier aspiración democrática desde Cataluña o Euskadi conlleva inmediatamente la "amenaza" de la Ley.

Ardanza ha opinado, en una entrevista en ETB, que se ha retrocedido una "barbaridad" en este sentido ya que "no es entendible" que a estas alturas, tras 25 años del Pacto de Ajuria Enea, traten de amenazar con este tipo de cuestiones.

Ha recordado que ya entonces se explicaba "al mundo civil que apoyaba a ETA que, en democracia, es legítimo defender cualquier aspiración política sea la independencia, la soberanía, la estatalidad o el jacobinismo", aunque hoy parece que "hacerlo no sólo en Cataluña, también en Euskadi con el Plan Ibarretxe", implica inmediatamente la "amenaza" y "la Ley".

En cuanto a la manifestación convocada el pasado sábado por Herrira en Bilbao, Ardanza ha opinado que el PNV hizo "muy bien" en no acudir y ha señalado que él siempre ha sentido que existe una "especie de pinza" en la que desde "los dos extremos" siempre les "están tensando".

Ardanza ha asegurado que está en contra de la actual política penitenciaria y que no le parece "la correcta", aunque tampoco comparte que "no se quiera aceptar el daño causado" por ETA para "no obtener nada".

"¿Qué es lo que han conseguido?", se ha preguntado Ardanza, quien ha opinado que si se reconoce "el daño tan tremendo causado con tantas víctimas, asesinatos, extorsiones, secuestros y amenazados" la sociedad será "mucho más sensible" con las reivindicaciones de los presos.

Ha denunciado, por último, que las veces que han mantenido conversaciones con ETA, la última vez en Loiola, la banda "nunca quiso entrar" en el tema de los presos al argumentar que no era su "problema" y que la sociedad "ya les sacará".