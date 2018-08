Política

Proceso catalán

Rajoy avisa a Mas que la resolución soberanista 'no sirve para nada'

Redacción

24/01/2013

El presidente del Gobierno ha acusado a CiU y ERC de querer poner "todo" en "tela de juicio" impulsando una declaración que "no está en el espíritu" de la Constitución.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado este jueves a CiU y ERC de querer poner "todo" en "tela de juicio" impulsando una declaración que, según ha dicho, "no está en el espíritu" de la Constitución. Por eso, ha avanzado que el Ejecutivo aplicará la ley "siempre".

"Creo que ahora pretender poner en tela de juicio todo, y decir, afirmar o aprobar resoluciones que no están en lo que es el espíritu constitucional, creo que no sirve para nada", ha declarado Rajoy en una comparecencia conjunta con el presidente de Perú, Ollanta Humala, en la que no ha habido preguntas de los periodistas.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado la parte final de su discurso en Lima para valorar la aprobación por parte del Parlamento catalán de una declaración que define a Cataluña como "sujeto político y jurídico soberano" y marca el camino hacia la consulta fijada para 2014.

"No distraernos" de la salida de la crisis

Rajoy ha afirmado rotundo que ahora no hay que "distraerse" del objetivo "esencial", que es salir de la crisis económica, y se ha mostrado convencido de que España "saldrá adelante" como ya ha ocurrido en otras etapas.

Dicho esto, ha tendido la mano al Gobierno de la Generalitat que preside Artur Mas pero ha advertido de que su Ejecutivo aplicará la ley "siempre". "El Gobierno seguirá apostando por la convivencia y por el diálogo, pero desde luego el Gobierno aplicará como es su obligación, puesto que para eso nos han elegido los españoles, la ley siempre y si ello fuera preciso, con mayor razón", ha concluido.