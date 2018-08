Política

Caso Bárcenas

Dos concejales del PP de Galdakao y Gijón se dan de baja

01/02/2013

En el caso del concejal de Galdakao la decisión es temporal, hasta que se aclare el escándalo de la contabilidad del extesorero del PP. La renuncia del de Gijón es ''irrevocable''.

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Galdakao, David Pasarin-Gegunde Linares, ha solicitado su baja temporal en el partido a la espera de que se aclare el escándalo del 'caso Bárcenas'.

En un comunicado, el edil popular manifiesta su absoluto desconcierto por la situación que se esta viviendo en el Partido Popular ya que sus convicciones políticas le llevaron a participar del proyecto de los populares vascos "en una situación de amenaza terrorista, donde los intereses personales quedaban relegados ante la defensa de la democracia y los valores de convivencia en una sociedad como la española".

Pasarin-Gegunde Linares se muestra convencido que las ideas y los valores que en su día le llevaron a afiliarse al PP y a dar la cara ante los vecinos como concejal en el Ayuntamiento de Galdakao "siguen vigentes". No obstante, advierte de que en el momento actual y cuando los ciudadanos lo están pasando tan mal, "se debería esperar una ejemplaridad por parte de todos los partidos políticos". "Es mi deseo que el partido que tanto quiero y por el que tanto he trabajo no se vea afectado por supuestas actuaciones personales", añade.

Ante "las dudas" que dice causarle la situación actual, el concejal explica que ha decidido solicitar su baja temporal en el partido "a la espera de que se aclare esta situación".

Segunda baja



El concejal del PP de Gijón, Eduardo Junquera, también ha solicitado du baja y ha dimitido de su cargo este viernes al mostrar "su radical rechazo a los lamentables, vergonzosos y graves hechos" con el 'caso Bárcenas'. Ha anunciado que presenta su "renuncia irrevocable" como edil del Ayuntamiento y que se dará de baja como afiliado 'popular'.