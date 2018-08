Política

Caso Bárcenas

Basagoiti pone 'la mano en el fuego' por Rajoy

Redacción

07/02/2013

Por su parte, Carlos Floriano ha anunciado la publicación inmediata de las declaraciones de la renta de los 'populares'.

El PP vasco ha mostrado su más firme apoyo al presidente del partido y del Gobierno español, Mariano Rajoy, salpicado por el escándalo del caso Bárcenas.

Así, el presidente de los 'populares' vascos, Antonio Basagoiti, ha afirmado que pone "la mano en el fuego" por Rajoy, a quien considera un "ejemplo" de persona con "vocación de servicio público" al optar por la política cuando "podía ganar mucho más dinero" fuera de ella.

Basagoiti ha restado importancia a la dimisión del concejal de Galdakao Eduardo Pasarin-Gegunde, ya que es un caso frente a "casi doscientos concejales que siguen al pie del cañón".

El presidente del PP vasco ha realizado estas declaraciones tras reunirse en Bilbao con el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, quien ha asegurado que la judicialización del "caso Bárcenas" le "tranquiliza todavía más" porque confía en los jueces.

El dirigente popular ha anunciado la a publicación inmediata de las declaraciones de la renta de los populares, así como de las cuentas del partido. Además, ha reclamado a Alfredo Pérez Rubalcaba que haga lo mismo.

Floriano ha considerado que la intervención de los tribunales aportará "más luz y claridad sobre la honradez y honorabilidad del PP y sus dirigentes"."Nos desnudaremos ante los jueces y los tribunales no ante Rubalcaba, yo no me fío de Rubalcaba y su investigación", ha señalado antes de rechazar una comisión parlamentaria sobre este caso.

El dirigente popular ha reiterado que el Partido Popular llevará a los tribunales a "todos" los que han publicado, filtrado o después imputado responsabilidades al PP en base a la supuesta contabilidad paralela del extesorero del partido Luis Bárcenas.

Ha explicado que el PP aún no ha decidido si presentará una demanda civil o penal por este caso, aunque ha dicho que lo hará "de manera inmediata", y ha dado por seguro que habrá más demandas individuales de dirigentes del PP por este caso, además de las de Ana Palacio y José María Aznar.

Ha considerado "precipitado" plantear la dimisión del ministro de Hacienda, Carlos Montoro, por la posibilidad de que imputados en el caso Gürtel se hayan acogido a la amnistía fiscal.