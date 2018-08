Política

El Parlamento Vasco pide el fin de la dispersión de los presos

07/02/2013

La iniciativa sale adelante debido a un error en la votación de un parlamentario del PSE, que ha roto el empate.

Un error en la votación de una parlamentaria del PSE-EE en el Parlamento Vasco ha propiciado la aprobación de una enmienda del PNV que defiende la necesidad de "desactivar" las medidas penitenciarias que, como el alejamiento de los presos vascos, se corresponden con "estándares" de excepcionalidad.

La iniciativa ha sido aprobada por 27 votos a favor -los del PNV--, 26 en contra -PSE, PP y UPyD- y la abstención de los 21 representantes de EH Bildu. El voto de la parlamentaria socialista Blanca Roncal -que hubiese impedido la aprobación de la iniciativa-- no ha quedado registrado, aunque ésta ha expresado verbalmente que sí había accionado el pulsador del 'no' y que su intención, al igual que la de sus compañeros de grupo, era rechazar la propuesta.

La enmienda aprobada por el Legislativo vasco había sido presentada por el PNV a una proposición no de ley de UPyD que defendía la necesidad de "clarificar y revisar los crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución". El debate en relación a estas propuestas se celebró la semana pasada, aunque la iniciativa original de UPyD fue rechazada y en la votación de la del PNV se registró un empate entre los 27 apoyos de los 'jeltzales' y 27 en contra -16 del PSE, diez del PP y uno de UPyD-.

Por ese motivo, la enmienda del PNV se ha vuelto a votar este jueves. No obstante, en esta ocasión el voto de uno de los representantes del PSE, Blanca Roncal, no ha quedado registrado, por lo que el texto se ha aprobado con 27 votos a favor, 26 en contra y 21 abstenciones. Desde el PSE se ha explicado que se está estudiando la posibilidad de solicitar que, de acuerdo al reglamento, se atienda a la voluntad expresada por el parlamentario por encima del registro electrónico de su voto.

Desestimada la petición de Roncal

La Presidencia del Parlamento Vasco ha ratificado la votación en la que la representante socialista Blanca Roncal no ha podido votar contra una iniciativa en la que se pedía el fin de la dispersión de los presos de ETA, lo que ha permitido que haya salido adelante.

Fuentes de la Presidencia del Parlamento han explicado que finalmente no se ha tenido en cuenta la petición de Roncal porque no ha habido fallo en el sistema electrónico de votación.

Además, han explicado que Roncal debería de haber manifestado que no había podido votar en el momento de la votación, antes de que se cerrase la misma y se registrasen los resultados en la pantalla electrónica del salón de plenos, y no una vez cerrada la misma, tal y como, según las mismas fuentes, ha hecho.

"Nueva realidad social"

La iniciativa aprobada por la Cámara señala que "el cese de la violencia de ETA define una nueva realidad social", la cual "exige adecuar la legislación y la interpretación normativa en materia penitenciaria a favor de la reinserción y la paz social".

Además, indica que "la adecuación de la política penitenciaria debe articularse de modo que no impida ni la clarificación de la responsabilidad que hay detrás de cada vulneración de derechos humanos ni la reparación que merece".

El Parlamento subraya que "deberán desactivarse medidas penitenciarias que, como el alejamiento, se corresponden con estándares de excepcionalidad". Asimismo, estima que "deberán aplicarse los beneficios penitenciarios ordinarios que legalmente corresponden a todos los presos".

Críticas del PNV a EH Bildu

El PNV acusa a la izquierda abertzale de carecer de una hoja de ruta para facilitar la reinserción social de los presos de ETA y dice que su plan se limita a manifestarse en las calles.

Los nacionalistas piden a la izquierda abertzale que trabajen para que los reclusos asuman los estatutos de Sortu que rechazan la violencia de ETA como vía para "desatascar" su situación.

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha censurado hoy de esta forma la estrategia que sigue la izquierda abertzale para facilitar la reinserción de los presos de la organización terrorista al insistir en soluciones colectivas cuando saben perfectamente que "no va a haber una amnistía y que las vías tienen que ser de reinserción y resocialización individual".

La Ponencia de Paz, el 14 de febrero

El PSE-EE y el PNV han alcanzado un "entendimiento básico" para la puesta en marcha de la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento vasco, cuya constitución se votará el 14 de febrero.

La puesta en marcha de este foro está garantizada gracias a la mayoría de ambos partidos en la Cámara.

Texto del PSE-EE

El texto que maneja el PSE-EE, aún sin cerrar, es escueto y pide crear la ponencia en el plazo de un mes, así como que ésta no parta de cero sino que tenga en cuenta los trabajos del órgano parlamentario similar que funcionó en la pasada legislatura y en el que no participaron ni Aralar ni EA.

Precisamente, la continuidad de la anterior ponencia puede suponer un obstáculo para la incorporación al consenso de EH Bildu, que quiere que la ponencia parta de cero.

Desde EH Bildu se ha explicado que, hace semanas ya expresaron su disposición a apoyar aquel texto, pero que desde entonces no han vuelto a tener noticias sobre los términos en los que finalmente se redactará la proposición.

El PP no la apoyará

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha reiterado que "no se dan las condiciones" para crear la ponencia de paz y convivencia en el Parlamento Vasco mientras EH Bildu no condene a ETA, por lo que ha opinado que, mientras no se dé esa circunstancia debería llamarse "ponencia del blanqueo de EH Bildu".

En este sentido, ha indicado que el PP votará en contra de su creación y que estudiará su participación posterior en la misma, aunque ha recordado que normalmente los populares están presentes en todos los órganos parlamentarios.