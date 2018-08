Política

Sobresueldos en el PP

Lara denuncia que hay un 'pacto de familia' entre el PP y Bárcenas

Redacción

07/02/2013

"Con que una cosa sea verdad, tendrá que dimitir de manera inmediata y convocar elecciones" ha afirmado el dirigente de IU refiriéndose al presidente Rajoy.

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, se ha mostrado convencido de que hay un "pacto de familia" entre los dirigentes del PP y el extesorero Luis Bárcenas desde 2009 y que ese acuerdo se ha "ratificado" en los últimos días.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Lara ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que "ha jugado muy fuerte sus cartas" al vincular su futuro a la "total falacia" de lo publicado sobre la contabilidad oculta del PP porque, "con que una cosa sea verdad, tendrá que dimitir de manera inmediata y convocar elecciones".

El coordinador general de IU ha considerado que en 2009, cuando el caso Gurtel afectó a Bárcenas, "la familia" del PP acordó con él que "no podía comerse un marrón que no era solo suyo" porque "si metió la mano fue para él y para más gente", y que ese acuerdo se mantuvo hasta que se supo que tenía una cuenta en Suiza con 22 millones "que la familia no conocía".

"Bomba de relojería"

"Bárcenas -ha añadido- tiene la bomba de relojería y la volvió de nuevo a activar tras verse desprotegido, ese acuerdo se ratificó y ahora la desactiva de nuevo" negando que hubiera una contabilidad paralela en el PP.

Lara ha apuntado que esa es la razón por la que el PP le mantuvo el despacho, coche y secretaria después de que se diera de baja del partido en 2009 y por lo que ahora no se querella directamente contra Bárcenas.