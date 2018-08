Política

Caso Bárcenas

La directora de Hacienda, pillada: 'No sé ni lo que he dicho'

Redacción

07/02/2013

Beatriz Viana ha respondido preguntas sobre el caso Bárcenas, y, al término de la rueda de prensa, ha dicho estas palabras, sin percatarse que los micrófonos estaban abiertos.

La directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha reconocido este jueves, tras responder a numerosas preguntas de los periodistas sobre el llamado 'caso Bárcenas', que ni siquiera sabía qué había contestado.

"No sé ni lo que he dicho. Ahora me van a sacar cualquier barbaridad que haya dicho", ha asegurado Viana al término de la rueda de prensa sin percatarse de que los micrófonos aún estaban abiertos y que habían recogido sus palabras. Así lo ha recogido este vídeo de Libertad Digital:

De hecho, la directora de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, Pilar Jurado, que estaba sentada a su lado ha sido la que, mediante gestos, le ha señalado que los micrófonos estaban "funcionando todavía". "Ya", ha contestado Viana, que se ha mostrado nerviosa al conocer ese hecho.

De hecho, uno de los cargos que acompañaba a las dos directoras a este acto se ha dirigido a ellas para indicarles la salida y evitar más preguntas de los periodistas. "Que todavía tendrán ganas de hacer más", ha exclamado.

La mayoría de las preguntas de la rueda de prensa, convocada para presentar el balance anual de resultados del Departamento de Aduanas, han estado centradas en el caso Gürtel y la amnistía fiscal a la que podría haberse acogido el extesorero del partido, Luis Bárcenas.

La directora de la Agencia Tributaria ha vuelto a negar que Bárcenas pueda acogerse a la amnistía fiscal, ya que, según ha recalcado, un imputado por delito fiscal no puede beneficiarse del proceso de regularización tributaria. Además, ha dicho que Hacienda contestará "lo antes posible" a la Audiencia Nacional si los implicados de Gürtel se acogieron a la regularización.