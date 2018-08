Política

VII Congreso del PSE en Bilbao

El PSE-EE reelige a Patxi López como secretario general

Redacción

09/02/2013

López ha hecho un llamamiento a los militantes a "combatir" para hacer frente a unos nacionalistas "crecidos tras volver al gobierno".

El VII Congreso del PSE-EE ha reelegido a Patxi López como secretario general de la formación con el 88,95% de los votos a favor. En total, se han emitido 326 votos, de los que 290 han sido a favor y 36 en blanco.

Tras su designación, López ha hecho un llamamiento a los militantes a "combatir" para hacer frente a unos nacionalistas "crecidos tras volver al gobierno" y a una derecha cuyas políticas "desmantelan lo que ha costado levantar en este país con sacrificio".

Durante una breve intervención tras darse a conocer los resultados, López ha subrayado "todas las cosas que hemos conseguido" los últimos años, entre las que ha destacado el llegar a ser "el Gobierno de Euskadi".

"Nos hemos levantado contra ese nacionalismo arrogante y excluyente de Lizarras, consultas y planes Ibarretxes, que quería marginarnos y excluirnos", ha manifestado.

En este sentido, ha reconocido que no hay "mayor honor" para un militante socialista que ser su secretario general. "He sido lehendakari, pero lo que más dentro me ha llegado es ser vuestro secretario general y representar a tantos militantes que en este país han arriesgado y perdido su vida por defender nuestras ideas", ha expresado.

Además, ha señalado que contar con "tanto respaldo" como el que ha tenido "durante todo este tiempo, es un orgullo absoluto". Tras defender que el PSE es un partido "diferente", López ha pedido hacer de estos sentimientos un "motor" para seguir animando e impulsando la acción política.

Discurso de la mañana

En su discurso de esta mañana, López ha afirmado que antes de que termine la actual legislatura, el Parlamento vasco hará la reforma fiscal para contar con "una fiscalidad más justa". Asimismo, ha defendido la aprobación de una Ley de Transparencia que lucha contra la corrupción y una Ley reguladora del código de conducta del cargo público.

Al referirse a la corrupción, López ha destacado que el 'caso Bárcenas' "no sólo daña al PP", sino que pone en cuestión el propio sistema democrático, por lo que ha criticado al presidente del PP y el Gobierno, Mariano Rajoy, por no asumir sus responsabilidades y "jugar al 'y tú más'".

A nivel interno, ha propuesto que se hagan públicas las declaraciones de la renta de todos los miembros de la ejecutiva del PSE-EE, así como el presupuesto de ingresos y gastos, y su liquidación, del partido.

Con motivo de la celebración del VII Congreso del PSE que se celebra durante el fin de semana en Bilbao bajo el lema 'Ideas que crean futuro', en el que los cerca de 400 delegados inscritos debatirán las 1.400 enmiendas presentadas a las ponencias política y orgánica, López ha advertido de que, al final de la actual legislatura, habrá "menos servicios públicos y más deuda".

Asistentes

Entre los asistentes a la cita, que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de David Martínez Notario, militante del PSE fallecido este pasado viernes en accidente de tráfico, se encuentran el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, el secretario de Organización del PSOE, scar López, y dirigentes nacionales como Txiki Benegas y Eduardo Madina.

Durante su intervención, López ha agradecido los últimos cuatro años, que ha calificado de "históricos", y ha subrayado que los socialistas fueron capaces de "acabar con el terrorismo y consolidar la convivencia".

Además, ha considerado la reforma fiscal como el "gran tema de debate político y económico en Euskadi" y ha acusado a PNV y PP de deber en esta cuestión "tres años a este país". También ha remarcado que la actuación jeltzale ha sido "inmoral". "Lo único que les importa es el poder y no Euskadi", ha añadido.