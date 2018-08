Política

Ortuzar: 'El PNV se empeñará al máximo para consensuar presupuestos'

Redacción

EITB

13/02/2013

Tras su reunión con el lehendakari, el presidente del PNV ha reclamado a la oposición un ejercicio de ''responsabilidad y generosidad''.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este miércoles que su partido se empeñará "al máximo" para lograr todo el consenso posible en torno a los presupuestos para 2013, en los que se garanticen los servicios públicos.

Asimismo, ha subrayado que la formación jeltzale está "abierta a la negociación y al consenso" y ha pedido "lo mismo al resto de partidos", a los que ha reclamado un ejercicio de "responsabilidad y generosidad''. ''Todos los hombros van a ser bienvenidos", ha añadido. En este sentido, el líder del PNV ha afirmado que esperan ''llegar a muchos acuerdos, si no es con todos, con la mayoría''.

Ortuzar ha comparecido ante los medios de comunicación en la sede de Lehendakaritza, en Vitoria-Gasteiz, tras un encuentro con Iñigo Urkullu. Con esta cita, el lehendakari cierra la ronda de contactos con los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento Vasco.

Tras casi hora y media de entrevista con Urkullu, Ortuzar no ha avanzado detalles concretos del contenido de la reunión.

Sobre el proyecto de presupuestos, que será presentado el 12 de marzo, Ortuzar ha recordado que contará con 1.200 millones menos de ingresos, un "dato objetivo", y ha avanzado que será entonces cuando se conozcan las partidas concretas.

"No me cabe la menor duda de que el lehendakari va a presentar los mejores presupuestos posibles", ha indicado. Además, se ha mostrado convencido de que los presupuestos ayudarán a "paliar" la actual crisis económica y a "garantizar" los servicios públicos "esenciales" que se comprometieron a mantener durante la campaña electoral.

De esta forma ha respondido a las críticas del resto de los partidos vascos, que aún no se han pronunciado sobre si apoyarán o no las cuentas públicas en el Parlamento ante la falta de información sobre las partidas que se verán recortadas. "Quien no va a tener presupuestos no es el Gobierno Vasco sino Euskadi, la sociedad vasca", ha advertido ante la posibilidad de que el Gobierno de Urkullu no pueda aprobar las cuentas públicas.

Propuestas fiscales

Sobre el documento con propuestas fiscales que el PNV ha entregado al resto de partidos para abrir un diálogo sobre una posible reforma tributaria, Ortuzar ha reconocido que en los contactos mantenidos hasta ahora han detectado una buena "predisposición", aunque ha insistido en que serán necesarias más reuniones para concretar algunas de las propuestas fiscales que podrían ser consensuadas.

Recortes del Gobierno de Rajoy



Por otro lado, en respuesta a las críticas de EH Bildu y del PSE al lehendakari sobre la poca beligerencia del Gobierno Vasco ante los recortes del Gobierno de Rajoy, ha afirmado que los nacionalistas "han sido los únicos que en los últimos años han defendido el autogobierno".

Ortuzar ha respondido que si alguien se ha distinguido por la defensa del autogobierno vasco es el PNV, a veces en la "más pura de las soledades", porque la izquierda abertzale estaba "mirando a la luna" y los socialistas estaban gobernando en Madrid o votaban conjuntamente con el PP para "laminar" el autogobierno.